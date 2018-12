Neckargemünd. (aham) Ein Mann ging mit zwei Revolvern zum Arzt und löste einen Polizeieinsatz aus. Dieser Vorfall hielt am Mittwoch Neckargemünd in Atem. Wie sich herausstellte, war jedoch alles "rechtmäßig": Der Mann hatte einen Waffenschein und durfte die Schreckschusswaffen tragen. Doch: Wenn alles rechtmäßig war, warum wurden ihm die Waffen dennoch abgenommen? Die RNZ hat nachgehakt.

"Wir sind doch nicht in Amerika", sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage. Sicherlich dürfe man rein rechtlich auch mit den Waffen aus dem Haus. "Aber der Mann hat sie offen getragen, dass die Arztangestellte sie gesehen hat", so Klumpp. "Wer sich so verhält, da haben wir Zweifel, ob er noch geeignet ist, eine Waffe zu tragen."

Sein Kollege Christoph Kunkel ergänzt: "Es ist doch schon ungewöhnlich, wenn man mit Waffe zum Arzt geht." Der Polizeisprecher betont, dass man der Mann damit einverstanden war, sie der Polizei zu überlassen. Nun werde eben von der zuständigen Waffenbehörde - für Bewohner des Rhein-Neckar-Kreises ist diese beim Landratamt angesiedelt - die "Geeignetheit" des Mannes geprüft. "Das ist rein präventiv", so Kunkel.