Leimen/Heidelberg. (luw) Der Streit um einen Parkplatz in der Rohrbacher Straße war eskaliert – und wurde nun vor dem Heidelberger Amtsgericht verhandelt. Letztlich muss ein 32-Jähriger wegen Körperverletzung 900 Euro Geldstrafe zahlen. Zuvor hatte er Einspruch gegen die Anzeige seiner 43-jährigen Kontrahentin eingelegt und diese ebenfalls der Körperverletzung beschuldigt.

Laut Amtsgericht hatte die Frau in der Rohrbacher Straße nahe ihrer Arbeitsstelle einen Stellplatz gemietet. Als sie am Tattag dort eintraf und ihr Auto wie gewohnt parken wollte, war die Fläche allerdings durch ein anderes Auto belegt. "Das kam nach Aussage der Frau auch schon öfter vor", berichtet Amtsrichter Norbert Will auf RNZ-Nachfrage. Schnell habe die Stellplatz-Mieterin den Fahrer des Autos ausfindig machen können. "Die Dame hat ausgesagt, dass sie den Angeklagten gebeten habe wegzufahren, was er aber nicht eingesehen habe", so Will weiter. Dann habe der 32-Jährige sie bespuckt und ihr eine Ohrfeige verpasst. Daraufhin zeigte die Frau ihn wegen Körperverletzung an.

"In der polizeilichen Vernehmung hat dann aber auch der Mann die Dame angezeigt", erklärt der Richter. Demnach habe er ihr ebenfalls vorgeworfen, ihn bespuckt und geschlagen zu haben. Der Angeklagte legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein, nach dem er ohne Gerichtsprozess 900 Euro hätte zahlen müssen.

Will zufolge zeigte die Frau vor Gericht ein ärztliches Attest und ein Foto, was ihre Verletzung am Ohr bescheinigte. Die Vorwürfe des Mannes gegenüber der Frau deckten sich aber nicht mit den Aussagen von "angeblichen Zeugen", so der Richter. "Sie widersprachen sich darin, welches Ohr des Mannes die Frau getroffen haben soll." Die Staatsanwaltschaft forderte derweil eine Geldstrafe von 3200 Euro gegen den Angeklagten, worauf ihm das Gericht einen Vorschlag unterbreitete: Er könnte den ursprünglichen Strafbefehl über 900 Euro akzeptieren – oder es käme doch zu einem Gerichtsurteil. Darauf lenkte der 32-Jährige ein und zog seinen Einspruch zurück.