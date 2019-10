Von Anja Hammer

Eppelheim. Hätte Manfred Keller gewusst, was er heute weiß, dann wären dem 87-jährigen Eppelheimer und seinen Kindern Holger und Silke viel Nervenstress und Ärger erspart geblieben. Aber die Zeit lässt sich nun einmal nicht zurückdrehen. Und so sitzt die Familie bei Silke Keller-Swoboda im Esszimmer, hat riesige Aktenstapel vor sich liegen und fühlt sich von der Stadt nach Strich und Faden veräppelt.

Vor einigen Wochen hatte die Stadt der Öffentlichkeit verkündet, dass der Parkplatz in der Dr.-Emil-König-Straße nicht mehr genutzt werden darf, weil die Eigentümer dies nicht mehr wollen. Die Eigentümer - das sind Silke und Holger Keller, nachdem ihr Vater ihnen das Areal übertragen hat. "Die Mitteilung der Stadt war nicht gelogen", sagt Silke Keller-Swoboda im Gespräch mit der RNZ. "Aber es ist eben nur die Hälfte der Wahrheit." Deshalb wollen die Kellers auch ihre Sicht kundtun. "Nach allem, was wir für die Stadt getan haben, lassen wir uns nur ungern schlecht hinstellen", ergänzt ihr Bruder.

Die "ewige Leidensgeschichte" um das Grundstück, wie es der 46-Jährige nennt, fing schon vor seiner Geburt an: als sein Vater das Grundstück 1964 kaufte. Vor rund 20 Jahren hatte man dann im Rathaus ein Auge auf das Areal in der Ortsmitte geworfen. Der frühere Bürgermeister Dieter Mörlein versuchte mehrfach, an die zentrale Fläche zu kommen. Zuletzt war ein Grundstückstausch im Gespräch: Für ihre rund 1100 Quadratmeter in der Stadtmitte sollten die Kellers 1800 Quadratmeter in der Johanna-Kirchner-Straße bekommen. Der Gemeinderat beschloss den Tausch 2009, ein Vertrag wurde aufgesetzt, in dem die Grundstücke als "wertgleich" beschrieben werden.

Silke und Holger Keller sind als Eigentümer des Areals in der Dr.-Emil-König-Straße nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen. Foto: Alex

Als das bekannt wurde, regte sich Widerstand: Denn auf dem Tauschgelände war ein Bolzplatz, den die damals gegründete "Elterngemeinschaft Hinteres Lisgewann" erhalten wollte. Als der Notartermin platzte, hielten die Kellers die Füße still. "Wir wollten in der Bolzplatz-Sache nicht im Feuer stehen", erinnert sich Holger Keller. Die Familie hatte keine Eile und glaubte an die Zusagen der Stadt. Auch als sich der Tausch weiter hinauszögerte, hatten die Kellers Verständnis. "Die Stadt brauchte das Gelände im Hinteren Lisgewann dann ja für die Container während der Kindergartensanierungen", so Holger Keller.

Aus dem Kellerschen Grundstück in der Dr.-Emil-König-Straße hatte die Stadt dagegen längst einen Parkplatz gemacht. Ohne dass die Kellers dafür einen Cent erhielten. Doch die Hausfrau und der Angestellte im öffentlichen Dienst beschwerten sich nicht: "Wir dachten ja, der Tausch ist in trockenen Tüchern", sagen die Geschwister.

Zehn Jahre ging das so. Doch inzwischen werden die Container im Lisgewann nicht mehr gebraucht. Also suchten die Kellers den Kontakt zur Stadt, um endlich den längst vereinbarten Grundstückstausch abzuwickeln. Nur: In der Zwischenzeit hat die Stadtspitze gewechselt und Bürgermeisterin Patricia Rebmann sitzt am Ruder. "Und sie tut jetzt so, als würden wir bei Null anfangen", ärgert sich Manfred Keller. Für den Rentner und seine Kinder ist der Tauschvertrag von 2009 noch ebenso gültig wie die mündlichen Absprachen mit Ex-Bürgermeister Mörlein.

Hintergrund Die Chronik Eine Übersicht über den Ärger einer Familie mit der Stadt: > 1964 kauft Manfred Keller ein Grundstück in der Burenstraße, der heutigen Dr.-Emil-König-Straße. Er möchte ein Mehrfamilienhaus darauf errichten und lässt Pläne anfertigen. > 1968 macht ein Bebauungsplan diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Der damalige Bürgermeister Peter Böhm lässt Keller wissen, dass sein Grundstück "ohne Umlegung bzw. neue Grenzregelung nicht bebaubar" ist. > 2001: Jahrzehnte sind vergangen. Manfred Keller hat inzwischen seinem Sohn Holger und seiner Tochter Silke das Areal, das durch einen Zukauf gewachsen ist, überschrieben. Der damals amtierende Bürgermeister Dieter Mörlein hat großes Interesse daran. Vor allen Dingen als Parkmöglichkeit - etwa in Form einer Tiefgarage. Daher wird eine entsprechende Bebauungsplanänderung eingeleitet. > 2005: Die Bebauungsplanänderung wird rechtskräftig. Obwohl die Kellers Einspruch eingelegt haben. Denn nun wird ihnen ein Stück ihres Grunds abgezogen für einen neuen Fußweg. Und sie sind im Falle einer Bebauung verpflichtet, eine Gemeinschaftstiefgarage zu bauen. Gleichzeitig nimmt die Stadt Verhandlungen mit den Kellers auf. Die Idee: ein Grundstückstausch. Die Kellers übernehmen und sanieren die maroden Häuser in der Wasserturmstraße 13-23, die Stadt bekommt im Gegenzug das Areal in der Burenstraße. > 2009: Der Tausch Wasserturmstraße platzt. Die Stadt will die Häuser lieber selbst sanieren. Bürgermeister Mörlein liebäugelt aber noch immer mit der Dr.-Emil-König-Straße, wie die Burenstraße inzwischen heißt. Also schlägt er einen neuen Tausch vor: ein Grundstück in der Johanna-Kirchner-Straße. Der Gemeinderat stimmt dem zu, der Vertrag steht, der Notartermin ist ausgemacht. Auch hat die Stadt inzwischen alles, was noch auf dem Keller-Areal in der Dr.-Emil-König-Straße steht, abreißen und die Fläche schottern lassen. Den so entstandenen Parkplatz bewirbt die Stadt mehrfach im Amtsblatt: "Von diesem Parkplatz aus sind die Geschäfte in der Hauptstraße sehr gut zu erreichen", heißt es da. "Nutzen Sie den Platz." Allerdings wird der Notartermin zum Grundstückstausch einen Tag vorher von Mörlein ohne Nennung von Gründen abgesagt. Vermutlich war der Gegenwind im Neubaugebiet "Hinteres Lisgewann" zu heftig. Dort hatte eine Elterninitiative fast 500 Unterschriften gesammelt, um den Bolzplatz auf dem Tauschgelände in der Kirchner-Straße zu erhalten. > 2010 ist Mörlein frisch in seine dritte Amtsperiode gewählt worden. Er sucht erneut den Kontakt zu den Kellers. Unter anderem schreibt er: "Der Tausch ist vom Gemeinderat beschlossen. Ich teile Ihnen dies schriftlich mit und bestätige Ihnen, dass die Stadt im Jahr 2015 diesen Beschluss vollzieht und gleichzeitig den gewünschten Bebauungsplan aufstellt." Denn das Gelände in der Kirchner-Straße ist eigentlich als Kindergarten vermerkt. Der Beschluss wurde nie vollzogen. > 2019: Inzwischen sitzt Patricia Rebmann im Chefsessel des Rathauses. Und dort kommt man nun zu dem Schluss: Die Grundstücke in der Dr.-Emil-König- und der Johanna-Kirchner-Straße sind nicht wertgleich. Und so scheitert der Tausch und das Parken in der Dr.-Emil-König-Straße hat ein Ende. (aham)

Nicht aber im Rathaus: Dort hält man die Grundstücke nun nicht mehr für wertgleich. Ein Tausch wäre aus Sicht der Verwaltung nur möglich, wenn die Kellers noch etwas drauflegen. Oder: "Die Stadt darf Ihre Grundstücke in der Dr.- Emil-König-Straße so lange kostenlos als öffentlichen Parkplatz nutzen, bis die Stadt einen Gewinn von 200.000 Euro erzielt hat", schreibt die Bürgermeisterin. Dies würde allerdings zehn bis 15 Jahre dauern. "Dass die Gemeinde den Parkplatz aber schon zehn Jahre nutzt, zählt nicht", betont Silke Keller-Swoboda.

Apropos: Für den Parkplatz sieht sich die Stadt nicht zuständig. Dass dort alte, abgemeldete Fahrzeuge stehen, ist nicht ihr Problem. Es ist ja schließlich Privatgrund. Dass der Parkplatz von der Stadt hergerichtet, regelmäßig im Amtsblatt beworben und an der Kerwe für die Toilettenwagen genutzt wurde, ist da egal.

"Ich hatte immer Vertrauen in die Gemeinde", sagt Manfred Keller. Dieses ist nun verloren gegangen. Von der Geschichte, wie er wertvolle Gegenstände für ein von Mörlein geplantes Heimatmuseum erstand, aus dem doch nichts wurde, will er lieber gar nicht erst anfangen. Denn die führte dazu, dass er die Dinge beim Bauhof einlagerte und im Gegenzug seit 1995 ein Grundstück für einen Spielplatz kostenlos zur Verfügung stellt. Inzwischen sind die Gegenstände jedoch aus dem Bauhof verschwunden. Doch auch hier gibt es nur mündliche Absprachen. "Wenn ich gewusst hätte, dass das eines Tages alles nicht mehr zählt ..."

Der Senior beendet den Satz nicht und schaut stattdessen betrübt auf seine gefalteten Hände auf dem Esstisch.