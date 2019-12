Leimen. (fre) Die Debattierlaune bei der Ausweitung der Parkbewirtschaftung hielt sich in Grenzen, als sich der Gemeinderat zu seiner letzten Sitzung im alten Jahr 2019 einfand. Die Beschlüsse auch zum S-Bahn-Haltepunkt in St. Ilgen gingen einstimmig beziehungsweise ohne Gegenstimme über die Bühne.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nannte den künftigen Obolus für die S-Bahn-Nutzer "keine Verhinderungsgebühr". Der geforderte Preis sei "sehr günstig" und solle verhindern, dass Anwohner und Bahn-Nichtnutzer die Flächen blockierten. Holger Bortz (GALL), ein Kenner der St. Ilgener Örtlichkeit, verwies darauf, dass es im Bahnhofsumfeld nicht wenige Anwesen gäbe, die über nur einen Stellplatz verfügten, zu denen aber drei Autos gehörten. Mitunter fänden sich unter den Park-&-Ride-Blockierern sogar 40-Tonnen-Lkw. Alexander Hahn (FDP) pochte auf die Kopplung des Langzeitparkens mit der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Christiane Mattheier (SPD) nannte das Projekt "sinnvoll", wohingegen Fraktionssprecher Peter Sandner (SPD) seine Probleme mit der Park-&-Ride-Gebührenstaffelung hatte.

Hintergrund Am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen sind noch keine Parkscheinautomaten aufgestellt, aber sie werden kommen. Dann müssen auch Pendler mit gültigem Bahnticket fürs Abstellen ihres fahrbaren Blechs zahlen. Für 24 Stunden werden 2,00 Euro fällig, für 48 Stunden 4,00 Euro und für drei Tage 5,00 Euro. 7,00 Euro werden für eine Wochenkarte verlangt, für eine Zwei-Wochen-Karte müssen die kommenden Automaten mit 14 Euro gefüttert werden. Diese Tarife sind unabhängig von einem Bahnticket. Monatskarten für 18 Euro und Jahreskarten für 150 Euro werden ausschließlich gegen Vorlage entsprechender Bahnfahrausweise von den Rathäusern von Leimen und Sandhausen ausgestellt. Die Gebührenpflicht für das Parken in den Zentren von Leimen-Mitte und St. Ilgen gilt von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Sonn- und Feiertage bleiben kostenfrei. Jede angefangene halbe Stunde kostet 0,50 Euro, die erste halbe Stunde ist via "Brötchentaste" in aller Regel gebührenfrei. Die Höchstparkdauer wird je nach Örtlichkeit von der Stadt festgelegt. Für das Parken entlang der Rohrbacher Straße L 594 in Leimen-Mitte gilt eine Spezialregelung. Für bis zu zwei Stunden werden 2,00 Euro fällig, bei bis zu sechs Stunden 3,00 Euro und für bis zu elf Stunden 4,00 Euro. fre

Mathias Kurz (FW) richtete seinen Fokus auf die Gebührenzonen in Leimen-Mitte, insbesondere auf die Kaiserstraße. Ganz abgesehen davon, dass die Parkplatzsuche generell in Leimen alles andere als "vergnügungssteuerpflichtig" sei: In der Kaiserstraße parkten keine Pendler, sondern vor allem Anwohner. Angesichts der "großen Not an Parkplätzen" müsse grundsätzlich über die Einführung eines Anwohnerparkausweises nachgedacht werden. Schützenhilfe erhielt Kurz von Ralf Frühwirt (GALL): In Heidelberg werde die Kombination von Kurzzeit- und Anwohnerparken seit Jahren praktiziert. Gleichzeitig stellte er unmissverständlich fest: "Es gibt kein Recht auf Parken auf öffentlichen Flächen".

Alexander Hahn warb für Gelassenheit: Bevor über Dauerparklizenzen debattiert werde, sollte die für 2020 geplante Sanierung der Römerstraße und ihrer Straßenbahntrasse abgewartet werden.

Der OB hingegen fasste die zurückliegenden gemeinderätlichen Diskussionen so zusammen: Die Gebühren in Leimen-Mitte seien mit Blick auf die Geschäftswelt auch deshalb nötig, damit die wenigen Parkplätze nicht von Anwohnern dauerhaft zugeparkt würden.