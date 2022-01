Von Alexander Werschak

Nußloch. 201.300 Euro: So viel lässt sich Nußloch seinen Wald im Jahr 2022 kosten. Wenn es nach dem Forstbetriebsplan geht, der vom Gemeinderat einvernehmlich auf den Weg gebracht wurde. Es ist nur wenige Jahre her, da warf der Nußlocher Wald noch nennenswerte Gewinne ab. Jenseits der klareren Bilanzierung aufgrund der Doppik zehrten heiße Dürresommer und gierige Borkenkäfer die positiven Ergebnisse finanzieller Forstplanung auf.

Um den klimatischen Veränderungen, den Folgen von Hitze und Trockenheit zu begegnen, hatte der Gemeinderat erst kürzlich ein Leitbild "Klimastabiler, naturnaher Wald" verabschiedet – nach einem langen und mitunter hitzigen Beratungsprozess. Damit verbunden ist auch die Einberufung eines Arbeitskreises "Forst". Von diesem können – so die jüngste Ratsentscheidung – "sachkundige Bürger" hinzugezogen werden. Wer aus den Ratsfraktionen in den Arbeitskreis entsandt wird, legte das Gremium jedoch noch nicht fest.

Kurz gesagt, sieht die Richtschnur für den "klimastabilen, naturnahen Wald" die Steigerung des Totholzes und die Anreicherung mit Altholz auf rund elf Prozent der Fläche in Gestalt von Refugien, ungenutzten Gebieten und Habitatbäumen vor; ferner weiträumig den Schlagraum zu belassen. Prinzipiell soll durch einzelstammweise Bewirtschaftung ein trockenheitstoleranter Mischwald mit standortheimischem Gehölz gedeihen – und weiterhin die Naturverjüngung generell Vorrang genießen. Besonders auf die Eiche setzen die Förster ihre Zukunftshoffnungen. Nicht-invasive eingewanderte Arten dürfen in Nußlochs Laub und Tann dem Leitbild zufolge nicht mehr als zehn Prozent der Bäume stellen.

Wie weitreichend die Folgen der vergangenen Dürrejahre sind, lässt sich auch aus Folgendem ableiten: "Das Forsteinrichtungswerk 2019 bis 2028 kann aufgrund der zahlreichen zufälligen Nutzungen in den Jahren 2019 bis 2021 und der daraus resultierenden geänderten Bewirtschaftungsgrundsätze in dieser Form nicht mehr umgesetzt werden", konstatierte Nußlochs Rathaus zum Betriebsplan. Mit "zufälligen Nutzungen" sind todgeweihte Bäume gemeint. Und diese fielen in der Größenordnung des eigentlich angedachten Einschlags an und mussten aus dem Wald herausgeschafft werden. Im Zuge der Zwischenbilanz will die Gemeinde das Forsteinrichtungswerk an die neuen Gegebenheiten anpassen und bei absterbenden Bäumen grundsätzlich einen Mittelweg zwischen Verwertung und Verrottung suchen.

Hiebschwerpunkte 2022 sind Käferschadholz am Blockhüttenweg und geschädigte Erlen am Erlenteichweg. Davon hatte sich der Gemeinderat zuvor bei seiner Waldbegehung selbst ein Bild gemacht. Verbunden mit der routinemäßigen, einzelstammweisen Durchforstung verspricht sich der Bewirtschaftungsplan 75.000 Euro an Einnahmen aus dem Holzverkauf – größtenteils von Industrieholz. Weitere 40.000 Euro werden aus Forstdienstleistungen in benachbarten Wäldern erwartet. Den Rest zu den Gesamterträgen von 168.400 Euro tragen im Wesentlichen Verrechnungen für interne Leistungen bei.

Auf der anderen Seite stehen Gesamtaufwendungen von 369.700 Euro. Darunter machen die Personalkosten mit 189.500 Euro den prominentesten Posten aus. Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 55.200 Euro, Erstattungen für die Verwaltungstätigkeit der Kommune von 50.100 Euro und die Verzinsung des Anlagekapitals von 56.800 Euro sind weitere wichtige Positionen. Macht unterm Strich das besagte Defizit von 201.300 Euro.

Ein für die Bürgerschaft erfreuliches Vorhaben – von der intensiven Pflege ihres wichtigsten Naherholungsgebiets einmal ganz abgesehen – findet sich ebenfalls im Plan: Nachdem zuletzt die sogenannte Himmelsleiter und die Treppe am Bangartsweg erneuert wurden, soll nunmehr für 5000 Euro der Aufstieg zum Waldsportplatz mit Eichenblockstufen ertüchtigt werden.