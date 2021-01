Nußloch. (luw) Erneut sorgt Vandalismus auf dem Gelände der Schillerschule für Ärger. Laut Polizei sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein Holzzaun und Insektenhotels zerstört worden. Besonders fies: Der bunte Zaun war ebenso wie die Insektenhotels von Grundschülern gestaltet worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Hundert Euro, bei der Suche nach den Tätern hofft man auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Beamten am gestrigen Dienstag mitteilten, geschah die Tat zwischen 17 Uhr am Donnerstag und Freitag, 8 Uhr. Konrektor Martin Rupp berichtete auf Nachfrage der RNZ, dass es auf dem Areal der Schule "immer wieder Vorfälle" dieser Art gebe. "Das Schulgelände wird abends auch gerne als Versammlungsort von jungen Menschen genutzt", so Rupp. "Das geht oft gut, aber manchmal auch nicht." So seien bereits häufiger Flaschen und Scherben auf dem Grundstück hinterlassen worden. Auch die Latten des Holzzauns würden "gerne" beschädigt, zudem sei einmal ein Vogelhaus "zertrümmert" worden. Dabei erklärte Rupp, dass sich auch der jüngst beschädigte Zaun mitten auf dem Schulgelände befinde – und nicht etwa direkt an der Straße beziehungsweise am Gehweg. Auch Bürgermeister Joachim Förster zeigte sich verärgert: "Es ist nicht zu begreifen, warum es immer wieder Menschen gibt, die bewusst fremdes Eigentum beschädigen oder zerstören."

Gemeinde und Polizei bitten nun um die Mithilfe von möglichen Zeugen, um an die Täter zu gelangen: Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 entgegen, ebenso das Ordnungsamt unter 0 62 24 / 90 11 40.