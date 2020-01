Nußloch. (axe) Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Bernd Rensch Anfang Januar erneut zum Kommandanten bestellt hatte, bekam die Sache jetzt der Gemeinderat auf den Tisch. In seiner öffentlichen Sitzung sollte das Gremium der Wahl der Feuerwehrspitze den bürgerschaftlichen Segen geben. Beileibe keine brandheiße Angelegenheit, sondern vielmehr eine Formalie, die flugs und einvernehmlich vom Rat der Mondspritzergemeinde abgehakt wurde.

Ganz so reibungslos war das im Kreise der Floriansjünger nicht vonstatten gegangen – da standen die Zeichen zuerst kurz auf Rot. Denn Christian Kleindienst konnte im ersten Durchlauf zur Wahl des Nußlocher Feuerwehrkommandanten 16 Befürworter um sich versammeln, während sich Bernd Rensch wie sein Kamerad Alexander Skarsig mit zwölf Stimmen begnügen musste; zwei ungültige Voten wurden abgegeben.

Der kalte Guss war indes schnell vorüber, als Kleindienst seine Kandidatur zurückzog. Beim zweiten Urnengang setzte sich Rensch klar mit 30 zu elf Stimmen an die Spitze der Feuerwehrspritzen, ein Wahlzettel war ungültig. Christian Kleindienst wurde dafür auf den Posten des stellvertretenden Kommandanten gehoben: 25 Feuerwehrleute kreuzten seinen Namen an, neun den von Patrick Gieser und sieben votierten für Skarsig bei erneut einem ungültigen Stimmzettel.

Bernd Rensch ist seit 2015 Leiter der Wehr und überhaupt erst der achte Kommandant in der Nußlocher Feuerwehrgeschichte seit 1891. Und er ist bereits der dritte, der diesen Nachnamen trägt. 1923/1924 nämlich stand ein Adam Rensch den Brandbekämpfern vor, von 1949 bis 1965 hörten sie auf die Befehle von Peter Rensch. Hier ist jedoch keine Kommandantendynastie entstanden. Mit beiden sei er nicht verwandt oder verschwägert, bestätigt der alte und neue Chef der Brandbekämpfer auf Nachfrage der RNZ. Rensch, so Bernd Rensch, sei einfach ein ausgesprochen häufiger Name in Nußloch.

Das gilt ebenso für Seibert, von denen es schon zwei oberste Feuerwehrmänner in der Mondspritzergemeinde gab: Heini zwischen 1965 und 1985 sowie im Anschluss Klaus Seibert bis 2004. Doch auch in diesem Falle existiert dem Vernehmen nach keinerlei Verwandtschaftsverhältnis. Der Vollständigkeit wegen seien noch die drei verbleibenden Kommandanten in der historischen Reihenfolge genannt: Ludwig Koppert, Karl Sickmüller und Rüdiger Kaul.