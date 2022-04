Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Die Kurve wurde in Schräglage genommen, um gleich darauf auf der Geraden wieder Gas zu geben. Um Zeit ging es beim "ADAC Motorrad- und Quadslalom" auf der Anlage des Motorsportclubs (MSC) Nußloch allerdings nicht in erster Linie – vielmehr war das Ziel, mit Geschicklichkeit und folglich ohne Fehlerpunkte durch den Parcours zu kommen.

"Heute ist der erste von insgesamt sieben Läufen", sagte Hans Peter, Beauftragter des ADAC Nordbaden für den Motorrad- und Quadslalom. Zwei Jahre habe die Veranstaltung aufgrund der Pandemie auf Eis gelegen. Nun sei man dabei, durchzustarten. Die Veranstaltung lief zunächst ein wenig schleppend an, was mit verhaltenem Zulauf an Teilnehmern zu tun hatte: Vormittags hatte es ein wenig geregnet und der Boden war zeitweise nass; die Strecke werde erfahrungsgemäß aber am liebsten bei Trockenheit gefahren, war zu erfahren. Ein weiterer Grund aus Sicht des ADAC-Beauftragten: Die Teilnehmer müssten sich erst wieder an Veranstaltungen gewöhnen. Vor der Pandemie habe man um die 40 Anmeldungen gehabt, nun seien es rund 30. Allerdings kamen im Laufe des Tages noch mehrere Fahrer spontan dazu.

Das Motorrad- und Quadslalom diene vor allem dazu, den Motorradfahrern nach der Winterpause die Möglichkeit zu geben, sich mit der Maschine langsam wieder vertraut zu machen und einzufahren, erzählte Peter. Dies helfe dabei, die restlichen Monate verkehrssicher unterwegs zu sein. Eine mehrmonatige Fahrpause sollte nicht unterschätzt werden, betonte der Experte, der übrigens auch selbst den Slalom auf seiner Maschine mitfuhr.

Auf der 600 Meter langen Strecke waren Pylonen aufgebaut: Diese galt es geschickt zu umfahren und nicht umzuwerfen. Wer solch ein Hütchen beim Slalom umwarf, bekam Fehlerpunkte. Es gab einen Probelauf und zwei Wertungsläufe. Der bessere von den Wertungsläufen wurde gezählt. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke lag im Durchschnitt zwischen 30 und 35 Kilometern pro Stunde. Die Quads – also kleine Gelände-Kraftfahrzeuge mit vier Rädern – fuhren etwas schneller als die Motorräder.

Ein Fahrer nach dem anderen gab Gummi. Mit vier Rädern hat man allerdings bessere Bodenhaftung als mit zwei. Die Streckenposten hatten ein Auge auf mögliche Gefahren und auf umgefallene Pylonen. Für die besten Drei gab es Pokale. Ausrichter des Wettbewerbs war der Nußlocher MSC; die Nußlocher waren auch zuständig für die Bewirtung.