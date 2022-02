Nußloch. (pau) Viel Überzeugungsarbeit mussten Bürgermeister Joachim Förster, die Jugendlichen des Projektteams und die übrigen Befürworter nun für die Legalisierung des sogenannten "Strommastentrails" im Wald zwischen Nußloch und Leimen sowie die Errichtung einer einfacheren, parallel verlaufenden Mountainbike-Strecke leisten. Denn während im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine im Januar die politischen Vertreter noch recht positiv gestimmt waren, sorgte das Vorhaben der jungen Leute in Begleitung und Trägerschaft durch den Radfahrverein Alemannia 1905 Nußloch (RVA) nun im Gemeinderat für hitzige Diskussionen.

Wenngleich die Räte das Engagement der jungen Leute sehr schätzten und lobten, sahen einige nach Rücksprache mit Jägern den Wald gefährdet. Die Errichtung würde in Diskrepanz zum jüngst beschlossenen Leitbild "klimastabiler, naturnaher Wald" stehen – so lautete beispielsweise die Meinung von Ines Baust (Grüne), die die Spaltung ihrer Partei zum Ausdruck brachte. Denn während ein Teil der Grünen der Auffassung war, der Trail könne weitere Touristen anlocken und somit das Zuhause vieler Tiere gefährden, lobten andere, dass sich die Jugendlichen in der Natur sportlich betätigen wollten. Uwe Kleinert (Grüne) erklärte, dass einige Ziele des Leitbilds nicht in Einklang zu bringen seien. Denn zum einen strebe man den Erhalt des Waldes und die Anpassung der Bestände an die Klimaveränderung an – zum anderen sollte seine Funktion, insbesondere die der Erholung, aber auch die des Naturschutzes und der Holzbereitstellung, weiter ausgebaut werden. Während Baust dafür plädierte, den Wald nicht nur für Mountainbiker zu reservieren, wurde bei den Grünen auch Ute Bauers Stimme laut: "Wir sollten den jungen Leuten nach den Wirren der Pandemie diese Möglichkeit bieten und wir sollten das Vorhaben ausprobieren. Wenn wir es nicht testen, können wir auch nicht wissen, was es bewirkt." Sie könne sich kaum vorstellen, dass ein Trail von wenigen Hundert Metern den Massentourismus nach Nußloch pilgern ließe. Bauer verwies auf die Chance, die sich mit dem Trail biete, die illegalen Mountainbiker endlich auf ausgewiesene Routen zu führen und somit Rückzugsorte für das Wild zu schützen. Worte, die Bürgermeister Förster zustimmend nickend ließen.

Yannick Veits (Grüne) konnte sich nach "innerer Zerrissenheit", wie er es nannte, seiner Vorrednerin anschließen, forderte aber: "Für die neue Route darf kein Baum gefällt werden. Und wir wollen einen Zeitraum X ausloben, nachdem wir die Auswirkungen auf den Wald evaluieren." Veits drängte darauf, beim Ansturm von Massentourismus den Trail sofort zu schließen. Gleiches forderte er, würde die Strecke im Zuge der Verkehrssicherung das Fällen von gesunden Bäumen erfordern. Die Verwaltung verwies aber darauf, dass kranke Bäume, beispielsweise nach einem Käfer-Befall, möglicherweise beseitigt werden müssten: Sie könnten Gefahren für die Sportler darstellen, würden aber ohne Ausweisung der Trails keiner Verkehrssicherungspflicht unterliegen.

Während sich bei den Grünen zwei Lager bildeten, konnte die SPD überhaupt nicht mehr zustimmen. Die Forderung von Michael Molitor, sich mit allen Beteiligten noch einmal an einen runden Tisch zu setzen, wurde von Förster ausgeschlagen. Der Bürgermeister war der Meinung, die Jugendlichen hätten mit dem RVA genügend Überlegungen angestrebt und sich kompromiss- sowie anpassungsbereit gezeigt. Gemeinsam mit Sozialarbeiter Felix Grebesich hatten die Schüler Aaron und Lennart (beide 16) sowie die 15-jährigen Max, Maurice und Fabian eine Art Machbarkeitsstudie angestrengt, mit Behörden und Experten gesprochen, Schutz-Maßnahmen für Wald und Fußgänger berücksichtigt und mögliche Routenführungen aufgezeigt. Förster bat daher um eine Grundsatzentscheidung, bei der die FDP und die CDU geschlossen zustimmten. Mit vier Gegenstimmen (zwei Grüne, zwei SPD) und einer Enthaltung (SPD) konnte das Vorhaben letztendlich doch verabschiedet werden.

"Jetzt können Gespräche mit dem Regierungspräsidium stattfinden", stellte Förster klar. Und Felix Grebesich betonte, dass nach finaler Zustimmung die Errichtung ein Jahr dauern könnte.