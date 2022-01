Vor dem Piks kommen die Aufklärung und das Organisatorische: Zwei Impflinge bei der Aktion in Nußloch. Foto: A. Dorn

Nußloch. (agdo) Nur die Hälfte der bereitgestellten Impfdosen wurden bei der Impfaktion im Nußlocher Feuerwehrhaus verabreicht. Nämlich genau 51 Stück von etwa 100. "Wir hatten im Vorhinein 45 Anmeldungen", sagte Hauptamtsleiter Christian Laier. Die Impfaktion führte die Gemeinde am Samstag in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises durch. Verabreicht wurden die Vakzine Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

"95 Prozent der Impfungen heute sind eine Auffrischung, also Booster", erzählte Laier. Bevorzugt herausgegeben wurden laut dem Hauptamtsleiter die Vakzine Biontech und Moderna und erst dann Johnson & Johnson. Bei letzterem reicht für die Grundimmunisierung eine Einzelimpfung – wie zuvor angenommen – nicht aus.

Für die Aktion war zunächst eine Anmeldung über die Homepage der Gemeinde Nußloch erforderlich. Am Tag der Impfung gab die Gemeinde über das soziale Netzwerk Facebook bekannt, dass aufgrund freier Termine auch ein Spontanbesuch zur Impfung möglich sei. Derzeit seien viele Impfaktionen in benachbarten Kommunen am Laufen, sagte Laier mit Blick auf den nicht begrenzten Andrang. Das habe natürlich Auswirkungen für die Nußlocher Aktion. Ein früherer Termin für die Aktion war laut Laier mit dem Rhein-Neckar-Kreis nicht möglich gewesen.

Der Ablauf war wie bei allen anderen Impfaktionen, die Unterlagen wie den Anamese- und Einwilligungsbogen konnte man sich zuvor via Internet ausdrucken. Das Impfbuch war genauso erforderlich wie die Krankenversichertenkarte. Nach der Impfung bekam man einen QR-Code vor Ort ausgehändigt und konnte den entsprechenden Impfstatus in den gängigen Apps für den digitalen Nachweis registrieren.

Er bekomme heute eine Booster-Impfung mit Biontech, erzählte ein junger Mann aus Nußloch. Die zweite Impfung habe er im August vergangenen Jahres erhalten und erhoffe sich von der dritten Impfung nun mehr Freiheiten – vor allem aber müsste man sich damit nicht testen lassen, wenn man etwas vorhabe. Denn das sei dann doch ein wenig mit Aufwand verbunden. Nebenwirkungen habe er bislang nicht gehabt, alle Impfungen seien mit Biontech erfolgt. Nach der Impfung gab es eine 15-minütige Wartezeit, erst danach war man "entlassen".