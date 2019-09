Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Rund 20 Aktivisten aus ganz Deutschland haben in Nußloch spontan und weitgehend unbemerkt für die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" demonstriert. Dahinter stecken nach Angaben der Organisatorin Helena Marschall "ein bisschen Satire" und eine gastfreundliche Nußlocher Großmutter.

Einige Anwohner dürften sich gewundert haben, als am vergangenen Samstag eine Gruppe junger Menschen teilweise verkleidet und mit Plakaten durch die 11.000-Einwohner-Gemeinde zog. Das Besondere an der Aktion: Kein einziger der Demonstranten kommt aus Nußloch. Sie alle sind Mitglieder der Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" und wohnen unter anderem in Kiel, Berlin und Aachen.

"Normalerweise organisieren wir jeweils bei uns zu Hause Demonstrationen mit 7000 bis 8000 Teilnehmern", erklärt die Frankfurter Schülerin Helena Marschall im Gespräch mit der RNZ. Aber wie landete die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen in Nußloch?

"Wir gehören zum Organisationsteam des Sommerkongresses von ,Fridays for Future’, der vor einem Monat in Dortmund stattfand", erzählt Marschall. "Und wir haben uns am Wochenende zur Nachbesprechung bei meiner Oma in Nußloch getroffen, weil die ein großes Grundstück mit einem wunderschönen Garten hat."

Am Samstag habe die Gruppe "einfach so herumgesessen" und überlegt, was man Spaßiges unternehmen könnte. "Dann hatten wir die Idee, eine kleine Demonstration in Nußloch zu starten. Wir wissen ja, was man dafür erledigen muss", sagt die 17-Jährige.

Also bastelten die Aktivisten kurzerhand ein paar Schilder, überlegten sich eine Route und meldeten die Demonstration ordnungsgemäß an. "Man kann auch samstags spontan eine sogenannte Eil-Demonstration anmelden", erklärt Marschall. Dafür brauche es lediglich einen "Eil-Grund".

Dazu habe man einen Beitrag im sozialen Netzwerk Twitter herangezogen: "Ich weiß schon nicht mehr genau, was es für einer war, aber der Tweet kam von einem Journalisten und er hat uns nicht so gefallen." Damit wandte sich die Gruppe an den Polizeiposten in Wiesloch, der die Demonstration wenig später genehmigte.

Sogar eine Pressemitteilung verschickten die Schüler mithilfe einer Vorlage aus der "Fridays for Future"-Zentrale. Darin war von einem "Klimastreik" der "Ortsgruppe Nußloch" die Rede. Als Delegierter der vermeintlichen Ortsgruppe wird darin ein Schüler namens Linus Dolder genannt. "Linus kommt aus der Schweiz und wir fanden es lustig, ihn als Delegierten zu benennen", sagt Marschall und schmunzelt dabei.

Spontan wurde auch ein Logo für die inoffizielle Ortsgruppe erstellt. "Teil unserer Gruppe sind auch Grafiker und die Verantwortlichen für unseren bundesweiten Instagram-Account, die kriegen so was schnell hin." Diese leiten in dem sozialen Netzwerk die "Fridays for Future"-Seite, der fast 190.000 Nutzer folgen. Für sie war es daher ein Leichtes, das offizielle Logo der Bewegung am Computer mit Nüssen und einem Loch zu verzieren.

Über die Reaktionen der Bürger freute sich die Gruppe, wie Marschall sagt: "Generell ist es an einem Samstag in Nußloch ja eher still, aber wir haben neben ein paar irritierten Blicken auch einige positive Reaktionen bekommen." Es sei allerdings eher unwahrscheinlich, dass sich eine Demonstration in dieser Zusammensetzung auf Nußlocher Gemarkung wiederhole.

Marschall betont, dass bei allem Spaß mit dieser Aktion aber auch Hoffnung verbunden sei: "Das haben ja schon ein paar Leute mitbekommen und wir hoffen, dass sich vielleicht bald wirklich eine Ortsgruppe in Nußloch gründet."