Nußloch. (axe) Jeder mag es gerne ruhig und verkehrsarm vor der Haustüre. Und wenn dem nicht so ist, gehen Bewohner schnell auf die Barrikaden. In Nußlochs Neubaugebiet "Seidenweg" brausen zwar nicht unbedingt Unmassen von Fahrzeuglenkern durch die Sträßchen. Gleichwohl lag dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung das Ersuchen vor, in Teilen des Gebiets sowie in der weiter südlich gelegenen Ringelsgasse verkehrsberuhigte Bereiche auszuweisen.

Im "Seidenweg" ging es um Teile des Karrees, das von Maulbeer- und Prozessionsweg eingefasst und von der Straße "Im Braßler" durchzogen wird. Anwohner des Gevierts hatten sich bei einer Informationsveranstaltung sowie in Schreiben an die Gemeinde und ihre Vertreter gar für eine Ausweitung der Verkehrsberuhigung stark gemacht. Rein rechtlich stünde dem nach Einschätzung von Kommune und Polizei vor allem auf den Zwischenwegen nichts entgegen.

In der Ringelsgasse wiederum müsste laut Rathaus durch bauliche Veränderungen "die geforderte Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion besonders hervorgehoben werden". Hier wurden durchschnittlich 300 bis 350, im oberen Teil des Prozessionswegs zwischen 250 und 300 Fahrten am Tag erfasst, so die Verwaltung.

Mit Zweifeln an den genannten Zahlen machte Rouven Röser deutlich, dass für die CDU Gemeinderatsfraktion in den besagten Straßen der Durchgangsverkehr verglichen mit der Aufenthaltsqualität im Vordergrund stehe. Wenn sich zudem Fahrer dann nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten, könne dies Gefahrensituationen heraufbeschwören. Gegen die erbetenen verkehrsberuhigten Zonen argumentierte auch namens der SPD Michael Molitor: Der Gemeinderat müsse fair und gerecht bleiben, sprach er zu erwartende Verkehrsverlagerungen an. Und Molitor kritisierte zudem, dass die Initiatoren des Begehrs auf das Angebot eines Ortstermins nicht eingegangen seien.

Für die Grünen andererseits führte Yannick Veits die "Entschleunigung" und das Mehr an Sicherheit für Kinder an. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das Mobilitätskonzept der Kommune, dessen Verabschiedung ansteht. Uneinheitlich war das Meinungsbild bei den Liberalen – eine mögliche Verlagerung des Verkehrs trieb aber auch Ralf Baumeister um, der getrennte Abstimmungen beantragte.

Die erbrachten allerdings in beiden Fällen nicht das erwünschte Ergebnis für die Bewohner: Für eine verkehrsberuhigte Ringelsgasse votierten neben Bürgermeister Joachim Förster nur Veits und sein Fraktionskollege Rolf Kazmaier. Für die "Seidenweg"-Straßen kamen noch der Grüne Uwe Kleinert, der zuvor wegen Befangenheit ausgeschlossen war, und neben Baumeister von den Liberalen Marianne Falkner und Christoph Seemann hinzu. Was bei acht Gegenstimmen jedoch denkbar knapp nicht ausreichte. Es bleibt also bei Tempo 30.