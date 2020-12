Nußloch. (cm) Fast genau drei Jahre ist es nun her, dass Karl Rühl vom Wieslocher Amtsgericht wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von rund 6000 Euro verurteilt worden ist. Am Donnerstag stand der Ex-Bürgermeister von Nußloch jetzt erneut vor Gericht – dieses Mal allerdings vor dem Landgericht in Heidelberg. Rühl war nämlich in Berufung gegangen, weil er unschuldig sei.

Richter Michael Waldmann erinnerte eingangs an die Tat, um die es geht. Rühl, von 2002 bis 2018 Bürgermeister und seither Pensionär, habe im Juni 2016 Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung erstattet. Anlass war ein Streit um einen drohenden Hangrutsch in seiner Heimatgemeinde Mühlhausen zwischen ihm und einem Mann, der neben dem Acker von Rühls Familie ein Haus baute. Der 58-jährige Rühl soll "bewusst wahrheitswidrig" behauptet haben, dass er von dem Mann am Arm gerissen worden sei und eine Verletzung davongetragen habe. Außerdem habe Rühl behauptet, dass er "Drecksack" genannt worden sei und der Bauherr gedroht habe, ihn "vom Grundstück zu prügeln". Das Gericht kam aber zur Überzeugung, dass dies nicht stimmt.

Urteil wohl erst im Januar

Nun wird der Fall gerichtlich neu aufgerollt. Zum Auftakt bekräftigte Rühl, dass er beim Fotografieren des Bauwerks von dem Bauherrn angegriffen worden sei. Dieser habe ihn beim Versuch, die Kamera zu entreißen, am Arm erwischt, bedroht und beleidigt. "Ich weiß nicht, woher die Aggressivität kam", so Rühl. Nach dem Vorfall habe er die Polizei und den Chef des Kreisbauamts informiert. Anzeige erstattete er jedoch erst drei Wochen später.

Ein Beamter des Wieslocher Polizeireviers berichtete als Zeuge, dass es Probleme bei der Terminfindung gab und er beim Formulieren der Anzeige im Nußlocher Rathaus geholfen habe. Richter Waldmann stellte die Frage in den Raum ob ein Bürgermeister eine Sonderbehandlung genieße. Er störte sich daran, dass die Aussage von Rühl und dem Beamten zusammen formuliert und von Rühls Sekretärin getippt worden sei. Diese betonte als Zeugin, dass sie dies nicht während der Arbeitszeit getan habe. "Herr Rühl war nach dem Vorfall sehr aufgebracht ins Rathaus gekommen und hat alles erzählt", erinnerte sie sich. Ihr sei damals ein "roter Kratzer" am Arm aufgefallen. Dieser sei auch nach drei Wochen noch zu sehen gewesen. "Ich hatte keinen Zweifel, dass das nicht stimmt", sagte sie. "Herr Rühl hat nie gelogen."

Eine völlig andere Geschichte erzählte der Bauherr. Er habe Rühl lediglich gebeten, nicht sein Grundstück zu betreten und keine Bilder zu machen, so der 32-jährige Angestellte einer Zimmerei. Rühl habe jedoch gesagt, dass er machen könne, was er wolle. "Es kann sein, dass ich etwas lauter und zornig war", gab er zu. "Ich habe ihn aber definitiv nicht berührt und bedroht." Dies bestätigte ein Bauhelfer.

Richter Waldmann sah "zwei völlig unterschiedliche Geschichten" und Rühls Verteidigerin Britta Albiez erkannte viele Widersprüche in Zeugenaussagen. Die größte Herausforderung der nächsten drei Verhandlungstage wird nun sein, diese nach so langer Zeit aufzulösen. Das Urteil soll Anfang Januar fallen.