Von Alexander Werschak

Nußloch. Es ist das größte Einzelstraßenbauprojekt dieses Jahres: die Sanierung der Max-Berk-Straße im Nordwesten von Nußloch. Der Verkehrsweg im Gewerbegebiet ist sichtlich in die Jahre gekommen und soll entlang des Feldrains bis in die Kanalisation hinab wiederhergestellt werden. Gleiches gilt für den Rad- und Fußweg im östlichen Teil, der bislang an der Einfahrt zu den Weidhöfen endet und künftig bis zum Feldweg reichen soll. In seiner jüngsten Sitzung brachte der Gemeinderat das Großprojekt an den Start – mit einer einstimmigen Auftragsvergabe an die Hauck Baugesellschaft mbH aus Waibstadt.

Vorangegangen war eine beschränkte Ausschreibung für die Straßen- und Tiefbauarbeiten, bei der sieben Firmen angeschrieben wurden und drei ein Angebot zum Submissionstermin unterbreitet hatten. Unter diesen empfahl sich das Waibstadter Unternehmen mit einer Offerte von rund 626.000 Euro brutto als wirtschaftlichster Bieter. Beginnen sollen die Arbeiten an der Straße, die Bürgermeister Joachim Förster als "eine der schlechtesten in Nußloch" bezeichnete, im Mai. In rund sieben Monaten möchte die Baufirma fertig sein.

Doch nicht nur die Max-Berk-Straße selbst, auch die dortige Brücke über den Landgraben ist sozusagen nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Vor allem ist sie zu schmal, was mancher Fahrzeuglenker schmerzlich am Blech zu spüren bekam, der mit seinem Laster auf das Firmengelände der "Leica Biosystems" einbog. Auch von Radfahrern, besonders von Schülern, die zwischen Nußloch und Leimen unterwegs sind, wird die Brücke oft überquert. Im kommenden Jahr soll sie verbreitert und ertüchtigt werden. Dazu betraute jetzt die Nußlocher Bürgervertretung einhellig das Karlsruher Ingenieurbüro H. Rothenhöfer mit der Planung des Vorhabens, für das gut 28.000 Euro brutto angesetzt sind.

Die Planungskosten orientieren sich an den geschätzten Baukosten von etwa 100.000 Euro. Allerdings soll das Ingenieurbüro auch die Alternative eines Neubaus der Brücke sowie mit einem getrennten Fuß- und Radweg prüfen. Dabei spielt die Frage eine Rolle, ob der Landgraben im besagten Bereich breiter ausfallen muss. Angehen möchte die Kommune die Brückenbauarbeiten von vielleicht drei Monaten Dauer wie erwähnt im nächsten Jahr. In der Zwischenzeit will Nußloch zudem einen Antrag auf Förderung beim Regierungspräsidium stellen – laut Verwaltung wurde signalisiert, dass bis zur Hälfte des finanziellen Aufwands übernommen werden könnte.

Apropos Brücken, Straßen und Kanäle: Ebenfalls mit einem einmütigen Votum der Gemeinderäte erhielt die örtliche Michael Fröhlich GmbH den Auftrag, die Instandsetzungsarbeiten an den Kanälen im Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" zu inspizieren und abzunehmen. Sinnvollerweise wird die Überprüfung von einem anderen Unternehmen vorgenommen als jenem, das sich um die Kanalreparaturen selbst kümmert. Mit fast 28.000 Euro brutto hatte die Nußlocher Firma das wirtschaftlichste Gebot für die Abnahmeinspektion eingereicht.