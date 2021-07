Von Heiner Schmidt

Nußloch. Wer im südlichen Nußlocher Gemarkungsbereich über die alte Bruchsaler Straße gen Wiesloch wandert, der wird in Höhe der "Kreuzhöfe", also kurz vor der Gemarkungsgrenze zu Wiesloch, links ein schlichtes Sandsteinkreuz entdecken. Ein Kreuz, welches in Nußloch bestens bekannt ist als "Gräfelskreuz" – mundartlich "Griwwlskreuz". Um dieses Kreuz rankten sich in Nußloch von alters her zahlreiche und zum Teil abenteuerliche Geschichten.

Es ist ein sogenanntes Sühnekreuz des ausgehenden Mittelalters, welches mit einem Totschlag zu tun hat. So jedenfalls attestierte es 1989 der langjährige stellvertretende Vorsitzende und Heimatforscher des Heimatvereins Kraichgau, Helmut Förster, bei einem Besuch in Nußloch.

In der unruhigen Zeit des Mittelalters wurde bei Konflikten oft das Faustrecht ausgeübt. Also ähnlich wie im "Wilden Westen" herrschte damals auch in der Region das Recht des Stärkeren. Daher kam es im offenen Streit oft auch zu einem Totschlag. Die Reaktion der Gegenseite war meist blutige Rache nach dem Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn"! Damals galt der alte deutsche Rechtsbrauch, dass ein Sühnevertrag zwischen den Parteien geschlossen werden konnte.

Die Kirche trat dabei als Vermittlerin auf und sorgte für einen gütigen Verlauf; die Hinterbliebenen verzichteten auf Rache. Im Gegensatz hierzu wurde heimtückischer Mord in aller Öffentlichkeit streng bestraft. In einem Sühnevertrag verpflichtete sich der Täter zu Schadenersatz, der in bestimmten Fällen sehr hohe Forderungen beinhaltete und sogar ganze Grundstücke kostete – je nachdem ob es sich um Vater, Sohn oder sonst ein wichtiges Familienmitglied handelte.

Der Täter verpflichtete sich dabei auch zu frommen Leistungen. Dazu gehörten Wallfahrten, oft bis nach Einsiedeln in die heutige Schweiz. Die Stiftung von Seelen- und Totenmessen gehörten ebenso dazu. Die Pflicht zur Errichtung eines Sühnekreuzes, selbst gehauen aus heimischem Steinvorkommen und möglichst am Tatort oder in der Nähe aufzustellen, war dabei wichtiger Bestandteil des Vertrages.

In Baden-Württemberg sind bisher rund 70 Sühneverträge in öffentlichen wie auch privaten Archiven gefunden worden, wie Helmut Förster berichtete. Ein solches Sühnekreuz stelle auch das Nußlocher "Gräfelskreuz" eindeutig dar. Hier könnte etwa ein Grundstücksbesitzer heimlich den Grenzstein zu seinen Gunsten ins Nachbargrundstück hinein versetzt haben, um damit eine andere Grenzziehung herbeizuführen. Hierbei wurde er offensichtlich von seinem Nachbarn "ertappt", was zu dem oben beschriebenen "offenen Streit" und auch zum Totschlag geführt haben dürfte. Leider liegt in Nußloch kein solcher Sühnevertrag vor – der Rathausbrand in der Nacht auf Ostersamstag 1945 hat mögliche historische Dokumente zerstört.

Trotzdem: Das "Gräfelskreuz" ist ein Nußlocher Kleindenkmal von heimatkundlicher Bedeutung. Das umgebende Areal wurde nach Abschluss der Flurbereinigung 1991 als öffentliche, 100 Quadratmeter große Fläche zu dessen Schutz eingemessen, stilvoll gestaltet und mit fünf Kaiserlinden ausgeschmückt. 900 D-Mark betrug der damalige Stückpreis. Danach wurde es als historisches Kleindenkmal der Gemeinde als Geschenk zur Fürsorge überlassen. Mittlerweile mit einer zusätzlichen Sitzbank versehen, können Spaziergänger und Wanderer hier Einkehr halten, sich der schönen umgebenden Natur hingeben und dem Vogelgezwitscher lauschen – insbesondere dem einzigen Kuckuck von Nußloch.