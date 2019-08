Neckargemünd/Bammental/Leimen. (cm) Vielleicht ist es das letzte Sommer-Wochenende: Am heutigen Samstag und am Sonntag werden noch einmal über 30 Grad erwartet. Also ab in die Freibäder!

Das Freibad im Leimener Bäderpark hat bisher über 55.000 Badegäste gezählt. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison - sie war die beste seit der Wieder-Übernahme durch die Stadt vor zehn Jahren - gingen 80.760 Gäste baden. An einem Tag wurde nun die 3000er-Marke geknackt - und zwar am 30. Juni. "Mit den sonnigen Tagen am Ende ist es noch eine durchschnittliche Freibadsaison geworden, die glücklicherweise wie in den Vorjahren ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen ist", teilte Stadtsprecher Michael Ullrich mit. Das Freibad ist noch bis einschließlich 8. September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am 10. September öffnet dann um 6 Uhr das benachbarte Hallenbad.

Das Terrassenfreibad in Neckargemünd will mit einer Bilanz noch bis Ende der kommenden Woche warten. Hintergrund sind die geänderten Öffnungszeiten, die seit Kurzem gelten. "Es zeichnet sich ab, dass wir etwa 30.000 Besucher weniger haben als vergangene Saison", deutet Stadtsprecherin Petra Polte schon einmal an. Damals gingen rund 150.000 Besucher baden. Der 100.000. Besucher der Saison wurde erst kürzlich begrüßt. Wegen "personeller Einschränkungen" wurde das Freibad ab Anfang August eine Stunde früher geschlossen. Seit Kurzem ist das Bad abends wieder bis 20 Uhr offen - Kassenschluss ist um 19 Uhr. Dafür werden die Pforten allerdings erst um 10 Uhr geöffnet. Die Saison im Kleingemünder Terrassenfreibad geht derweil besonders spät zu Ende - und zwar erst am 22. September.

Das Waldschwimmbad in Bammental haben bisher rund 80.000 Badegäste besucht, in der vergangenen Saison waren es knapp 109.000. "Die 100.000 er-Marke knacken wir nicht mehr, aber 90.000 sind noch möglich", sagt Schwimmmeister Carsten Kresser. Im August wurden rund 15.000 Besucher gezählt, im Juni waren es 33.000. Die meisten Besucher an einem Tag kamen am 26. Juni: nämlich 3698 Badegäste. Das Freibad ist noch bis zum 15. September geöffnet - ab dem heutigen Samstag mit geänderten Öffnungszeiten: statt von 8 bis 20 Uhr nun von 9 bis 19.30 Uhr. Kassenschluss ist weiter um 19 Uhr.