Leimen-St. Ilgen. (cm) "Ja, es war gefährlich", sagt Imad El Haj Ali. "Ich habe aber einfach nicht lange überlegt, sondern spontan gehandelt und bin einfach rein." Den vergangenen Samstag wird der 37-jährige St. Ilgener wohl nie vergessen. Denn an diesem Tag rettete der Autohändler einem Ehepaar in seiner Nachbarschaft wohl das Leben.

Imad El Haj Ali war an diesem Nachmittag mit seinem Neffen Ali in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, in der er auch wohnt. Plötzlich sahen die beiden dichten Rauch, der aus einem Haus drang. "Wir haben angehalten und sind gleich zum Haus gelaufen", erzählt der St. Ilgener. "Mehrere Leute standen vor dem Haus, haben sich aber nicht hineingetraut." Anders Imad El Haj Ali: Der 37-Jährige ging in das Haus, in dem ihm im Flur auch schon die 81-jährige Bewohnerin entgegenkam. "Sie hat gezittert und geschrien und war voller Ruß", erzählt er.

"Und sie hat gesagt, dass ihr Mann noch im Keller ist und brennt." Der Ersthelfer führte sie nach draußen, während sein Neffe die Feuerwehr rief. Gerade so konnte er die Seniorin davon abhalten, erneut in das Haus zu gehen. "Sie wollte ihren Mann retten", sagt er. Dies übernahm Imad El Haj Ali. Er rannte zu einer Treppe auf der anderen Seite des Hauses, die in den Keller führte. "Der Mann kam schon heraus", erzählt er. "Ich habe ihn dann ganz rausgezogen." Dann übernahmen Feuerwehr und Rettungsdienst.

Am Folgetag besuchte Imad El Haj Ali mit seinem Neffen und einem Blumenstrauß die Senioren im Josefskrankenhaus in Heidelberg, in das sie vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung eingeliefert wurden, das sie aber schnell wieder verlassen konnten. "Sie haben geweint und uns umarmt", sagt er.

Im Lebensretten hat der verheiratete Vater einer siebenjährigen Tochter bereits Erfahrung, wie er erzählt: Vor sieben Jahren bewahrte er ein Mädchen im Schwetzinger Erlebnisbad "Bellamar" vor dem Ertrinken. Die Achtjährige habe sich mit einer Kette in der Filteranlage verfangen.

Die Polizei hat derweil die Brandursache geklärt, wie deren Sprecher Dennis Häfner erklärt: Der 82-jährige Bewohner habe einen Ofen im Keller entzündet, in dessen Nähe brennbare Gegenstände unsachgemäß gelagert gewesen seien. "Es handelt sich um fahrlässige Brandstiftung", so Häfner. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro. Das Haus ist wegen der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Wie Stadtsprecher Michael Ullrich gestern sagte, habe man dem Ehepaar eine Wohnung im Stadtteil Gauangelloch angeboten. Dieses kam aber bei Verwandten unter.

Auch Imad El Haj Ali musste das Erlebte erst einmal verarbeiten: "Ich hatte einen leichten Schock", erzählt er. "Auch mich hat das alles sehr mitgenommen."