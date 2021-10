Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm/lesa) Die Bundesstraße B37 im Neckartal wird am kommenden Montag, 25. Oktober, zum Nadelöhr: Auf dem zwölf Kilometer langen Abschnitt zwischen Neckargemünd und Hirschhorn wird es gleich drei Baustellen geben. Ein Überblick:

> In Neckargemünd-Kleingemünd waren bereits diese Woche die Fahrspuren in der Kleingemünder Ortsdurchfahrt verengt. Dies war nur ein Vorgeschmack auf das, was nun kommt. Denn die Erneuerung der Ampelanlage in Höhe der Einmündung der Saarstraße geht nun in die heiße Phase. Am Montag beginnen die Tiefbauarbeiten, für welche die stark befahrene B37 halbseitig gesperrt werden muss. Eine Ampel soll den Verkehr regeln, weshalb mit langen Staus zu rechnen ist. Die Baustelle soll bis Mitte November andauern. Die Kosten von rund 100.000 Euro trägt der Bund.

> Zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach beginnt "Hessen mobil" am Montag mit der Sanierung des Bahntunnels unter der B37. Los geht es zunächst mit vorbereitenden Arbeiten, am 1. November startet dann die Instandsetzung auf der Nordostseite des Bahntunnels. Diese dauert voraussichtlich bis März 2022 an. Die gute Nachricht: Die beiden Fahrspuren müssen zwar verengt werden, bleiben aber bestehen. Für Fußgänger gibt es aber kein Durchkommen mehr. Sie müssen auf den Weg entlang des Neckarufers ausweichen. An dem 1988 erbauten Bahntunnel wurden bei turnusmäßigen Überprüfungen Schäden an der Tunneldecke festgestellt – unter anderem Querrisse und undichte Fugen. Die ersten beiden von insgesamt drei Bauabschnitten dauern bis September 2022 und beinhalten die Abdichtungsarbeiten. Hierfür ist kein Eingriff in den Bahnverkehr vorgesehen. Die Baukosten der ersten beiden Bauabschnitte belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. In einem späteren Bauabschnitt sollen die Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten von der Unter- und Innenseite erfolgen. Details stehen noch nicht fest.

> In Hirschhorn wird der B37-Tunnel am Montag und Dienstag jeweils zwischen 9 und 15 Uhr für Wartungsarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt entlang des Neckars durch Hirschhorn.