Das Ausflugsziel schon beim Parken fest im Blick: Auf dem Vierburgenparkplatz war am Sonntag so viel los wie schon lange nicht mehr – im Hintergrund die Mittelburg. Fotos: Hinz

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Schon seit einigen Wochen ist zu beobachten, dass die Vierburgenstadt vor allem sonntags ein beliebtes Ziel ausflugswilliger "Corona-Flüchtlinge" ist. Am vergangenen Sonntag aber wurde das Städtchen geradezu von Ausflüglern überrannt. Besonders der große Vierburgenparkplatz an der Bundesstraße B 37/45 unterhalb der Hinterburg füllte sich schon am frühen Nachmittag so schnell mit Autos, dass schon bald kein freies Plätzchen mehr zu finden war. Und auch entlang der B 37/45 standen die Fahrzeuge dicht an dicht.

Als dann auch die Einfahrt zur bewohnten Mittelburg, der Radweg und Grasflächen zugeparkt wurden, musste Bürgermeister Herold Pfeifer die örtlichen Vollzugsbeamtem dorthin schicken und Strafzettel verteilen lassen. "Wir haben aber nur die Verkehrsteilnehmer aufgeschrieben, die wirklich andere behinderten", betont das Stadtoberhaupt.

Die Musiker der „Ortsteilcombo“ spielten auf dem Schiff „Europa“ der „Weißen Flotte“.

Dabei ist der Andrang der Besucher hier wirklich nachvollziehbar, denn eine Burgenwanderung bis zur Ruine Schwalbennest verspricht gleich mehrere Erlebnisse: Für Wanderer bieten sich wunderbare Wege verbunden mit herrlichen Ausblicken ins Neckartal, aber auch interessante Einblicke in die Geschichte dieses einmaligen Burgen-Ensembles. Und für Familien mit Kindern gibt es hier aufregende Turmbesteigungen und Erkundungen von geheimnisvollen Kellern. Ebenso war der Neckarlauer an der Altstadt am Sonntag völlig zugeparkt. Viele Spaziergänger genossen das schöne Vierburgen-Ensemble von der Flaniermeile am Neckar aus.

Und auch die weiße Flotte, zur Zeit im Corona-Zwangsurlaub, machte schon mal auf bessere Zeiten aufmerksam. Der Vorsitzende der Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt, Karl Hofstätter, hatte die Idee und schickte die "Europa" von Heidelberg nach Neckarsteinach – ganz ohne Fahrgäste, aber dafür mit einer vierköpfigen Band an Bord.

Und diese Musiker, die sich als "Ortsteilcombo" vorstellten, füllten bei ihrer zweimaligen Vorbeifahrt am Neckarlauer mit schmissigen Klängen und Rhythmen das Neckartal und verbreiteten überall gute Laune. Zahlreiche Besucher sammelten sich am Neckarufer, tanzten oder klatschten im Takt mit. Viele hätten sich gewünscht, dass das Schiff anlegt und die Band noch eine Weile weiterspielt. "Aber das dürfen wir nicht", bedauerte Karl Hofstätter, "denn dann wäre es ja wieder eine Veranstaltung, und die ist ja derzeit verboten".

Ein Spruchband auf der Schiffswand machte deutlich, um was es geht: "Sie können nicht zu uns – dann kommen wir zu Ihnen". Und die kurze gute, unbeschwerte Stimmung haben alle genossen.