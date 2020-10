Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Ist der "Tag des Gastes" noch zeitgemäß? Das vom damaligen Heimat- und Verkehrsverein ins Leben gerufene Volksfest findet seit mehr als 50 Jahren immer am letzten Samstag im Juli statt und bietet neben der berühmten Vierburgenbeleuchtung auch immer ein großes Feuerwerk.

Besonders die Vereine, die seit Generationen diesen "Tag des Gastes" mitgestalten, hegen Zweifel, ob der Ablauf des Festes so wie bisher beibehalten werden soll. Diese wurden im Rahmen des neuen, vom Land geförderten Projektes "Ich-Du-Wir-Gemeinsam für Neckarsteinach" geäußert, das sich auch mit anderen Objekten in der Stadt befasst. Es ist vor allem die jüngere Generation aus Gastronomie, Handwerk und christlichen Organisationen – darunter auffallend viele junge Männer, die sich in diesem Projekt engagieren wollen und die eine Veränderung in den alten Strukturen anstreben.

Eingeladen zu diesem Treffen im großen Saal des Bürgerhauses "Zum Schwanen" hatte Annette Küper, Vorsitzende des mitgliederstärksten Vereins, dem Turnerbund. Sie freute sich, ebenso wie Bürgermeister Herold Pfeifer, über die große Zahl von interessierten Besuchern, die unter Corona-Bedingungen den Saal füllten. Ein professioneller Moderator, Ethem Ebrem, leitete souverän zusammen mit Yasemin Soylu die Diskussion. In der ersten Runde rief Ebrem die Anwesenden dazu auf, auszudrücken, mit welchen positiven Eindrücken und Erlebnissen sie den Tag des Gastes in Verbindung bringen. Und natürlich nannten alle die Vierburgenbeleuchtung und das Feuerwerk. Aber auch die Geselligkeit, Musik, Essen und Trinken und der fröhliche und friedliche Charakter des Festes gehörten dazu.

Schwerer taten sich die Besucher bei der Beantwortung der Frage: Was soll denn verändert werden und warum? Unter den verschiedenen Antworten wurde am häufigsten eine Verlängerung des Festes noch in den Sonntag hinein gewünscht. Als Grund nannte man den großen Aufwand für die Vereine, der für die wenigen Stunden am Samstagabend nötig sei. Weitere Vorschläge betrafen den Namen des Festes, mehr Beschäftigung für Kinder, die räumliche Ausbreitung in die Stadt hinein, mehr Feuerwerk, andere Musik und einiges mehr. Diese Themen sollen nun bei einem weiteren Treffen besprochen werden.