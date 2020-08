Neckarsteinach. (lesa) Die Ermittlungen zu dem Jetski-Unglück, das sich am Mittwochabend bei Neckarsteinach ereignet hat, dauern an. Das teilte Jens Czechtizky, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, am Montag auf Nachfrage der RNZ mit. "Wir haben derzeit keine neuen Erkenntnisse", so Czechtizky. "Wieso das Wasserfahrzeug explodiert ist, wird momentan von Sachverständigen untersucht, Ergebnisse liegen noch nicht vor."

Der 42-jährige Hirschhorner, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt, liegt Informationen des Polizeisprechers zufolge noch immer im Krankenhaus. Zur Art der Verletzungen machte Czechtizky keine Angaben. Im Falle der neunjährigen Tochter des Verletzten konnte er aber Entwarnung geben: "Sie ist am Donnerstagmittag aus der Kinderklinik entlassen worden, in die sie zur Beobachtung eingewiesen wurde."

Am Mittwochabend war es gegen 20.45 Uhr zwischen dem Neckarsteinacher Klärwerk und dem Stadtteil Neckarhausen zu einer Verpuffung am Jetski gekommen, infolge derer das Fahrzeug explodierte. Vater und Tochter, die mit dem Jetski auf dem Neckar unterwegs waren, wurden meterhoch in die Luft geschleudert. Der Jetski brannte vollständig aus. An Land war es zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehren, DLRG und der Wasserschutzpolizei gekommen.

Update: Montag, 3. August 2020, 20.01 Uhr

Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. Zu einem spektakulären Unglück kam es am Mittwochabend auf dem Neckar bei Neckarsteinach. Ein 42-jähriger Mann aus Hirschhorn wurde bei einer Ausfahrt mit seinem Jetski schwer verletzt, als das motorisierten Wasserfahrzeuges unter ihm explodierte. An Bord war auch seine neunjährige Tochter, die wie durch ein Wunder unverletzt blieb.

Begonnen hatte alles in Hirschhorn. "Nach unserem Kenntnisstand haben Vater und Tochter den Jetski an der dortigen Boot-Slipanlage zu Wasser gelassen", sagt Torsten Albert, der Pressesprecher der Hirschhorner Feuerwehr. Von dort seien die beiden zu einer privaten Ausfahrt mit dem Wasserfahrzeug aufgebrochen. Gegen 20.45 Uhr gerieten sie mit ihrem Jetski zwischen der Neckarsteinacher Kläranlage und dem Ortsteil Neckarhausen in einen Teppich aus Treibholz und -ästen. "Dort muss irgendetwas passiert sein", schildert Roland Fleischer, Sprecher des Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen , dem unter anderem die Wasserschutzpolizei untersteht, auf RNZ-Nachfrage das Geschehen.

Denn aus bisher unbekannten Gründen ging der Motor des Fahrzeugs aus – laut Polizeisprecher knapp 20 Meter vom Ufer entfernt. Mehrere Versuche des 42-Jährigen, den Jetski wieder zu starten, schlugen seinen Informationen zufolge fehl und Vater und Tochter versuchten, sich anderweitig aus ihrer misslichen Lage zu befreien. "Sie hatten als Notausrüstung Stechpaddel dabei. Damit versuchten sie, ans Ufer zu gelangen", weiß Roland Fleischer. Während Vater und Tochter ruderten, sei es zu einer Verpuffung am Jetski gekommen. Das Fahrzeug explodierte. "Die beiden wurden meterhoch in die Luft geschleudert, der Jetski ging unter ihnen in Flammen auf", berichtet Fleischer. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, seine Tochter hatte aber wohl einen Schutzengel: "Sie blieb körperlich unverletzt, was sehr verwunderlich ist", sagt Fleischer. Dennoch habe die Neunjährige einen Schock davongetragen.

Als Glück erwies sich der Polizei zufolge die Tatsache, dass beide Unfallopfer Rettungswesten trugen. Damit konnten sich sowohl Vater als auch Tochter aus eigener Kraft ans Flussufer retten. Aus dem Wasser schaffte es der Vater jedoch nicht mehr alleine – er wurde Torsten Albert zufolge "durch rettungsdienstlich ausgebildete Feuerwehrkräfte" erstversorgt und aus dem Wasser geholt. Sowohl ihn, als auch seine Tochter brachten Rettungswägen in Kliniken. Der Jetski brannte vollkommen aus – lediglich der Fahrzeugboden und Reste des Motors wurden von der Feuerwehr geborgen.

"Die Lage war hochdramatisch", betont Polizeisprecher Fleischer. Entsprechend war das Neckarufer Schauplatz eines Großeinsatzes: Neben dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn, die die Einsatzleitung innehatte, war die Wehr aus Neckarhausen vor Ort. Weiterhin unterstützten die DLRG Hirschhorn, die Wasserschutzpolizei sowie Angehörige der Polizeireviere Neckargemünd und Wald-Michelbach.

Bei den Einsatzkräften wirkte der Vorfall gestern indes noch nach. Sven Schmitt, Kommandant der Neckarsteinacher Wehr fasste es zusammen: "Dass ein Jetski explodiert, hätte keiner gedacht." Wieso es letztlich geschah, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Update: Donnerstag, 30. Juli 2020, 20.37 Uhr

Neckarsteinach. (pol/mare) Ein Jetski hat am Mittwochabend auf dem Neckar Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer schwer verletzt.

Gegen 20.45 Uhr machte der Eigentümer des Jetskis mit seiner 9-jährigen Tochter eine Überprüfungsfahrt auf dem Neckar. Dabei fuhren sie durch einen Teppich mit Treibgut, worauf der Motor ausging. Jegliche Versuche, den Motor wieder zu starten, scheiterten.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es dann zu einer Verpuffung am Jetski. Der Vater und seine Tochter wurden vom Jetski geschleudert, konnten aber aus eigener Kraft ans Ufer schwimmen, da sie Rettungswesten trugen. Der Jetski geriet in Brand und brannte bis auf den Fahrzeugboden und Reste des Motors komplett aus. Der Vater wurde schwer verletzt, die Tochter erlitt einen Schock und wurde zur Beobachtung ins Klinikum gebracht.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Hirschhorn und Neckarhausen, die DLRG Hirschhorn, die Wasserschutzpolizei sowie Einsatzkräfte der Polizeireviere Neckargemünd und Wald-Michelbach. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg zur Ursache dauern an.