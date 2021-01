Die Kinder des Kindergartens Schatzinsel werden aktuell in Containern betreut. Der Neubau gehört zu den größten Investitionen für 2021. Foto: Alex

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Wie nicht anders zu erwarten, kann für das Jahr 2021 kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der von Bürgermeister Herold Pfeifer in der Stadtverordnetenversammlung eingebrachte Entwurf schließt mit einem Defizit von knapp 405.000 Euro ab. Die Verwaltung ist aber guter Dinge, diesen Fehlbetrag durch vorhandene Rücklagen ausgleichen zu können. Im ordentlichen Ergebnis belaufen sich die Einnahmen auf knapp 10,7 Millionen und die Ausgaben auf fast 11,1 Millionen Euro. Investitionen sind in Höhe von 4,6 Millionen Euro geplant.

Durch die Corona-Pandemie hat auch Neckarsteinach finanzielle Einbußen erlitten, etwa bei Einkommen- und Umsatz- sowie Gewerbesteuer; letztere wurde allerdings durch eine Sonderzahlung des Landes Hessen wieder aufgefangen.

Betrugen die Steuereinnahmen im Vorjahr noch 4,02 Millionen, verringern sie sich jetzt voraussichtlich auf 3,6 Millionen Euro. Auch die Kreisumlage – das Geld, das die Gemeinde an den Kreis abführen muss – ist von zuletzt 1,4 auf 1,5 Millionen Euro gestiegen, die Schulumlage von rund 0,95 auf 1,045 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhten sich dagegen von 1,17 auf jetzt 1,383 Millionen Euro.

Große Ausgabenposten im Haushalt sind die Personalaufwendungen, die um knapp vier Prozent von 2,171 auf 2,257 Millionen Euro anwachsen, sowie die Sach- und Dienstleistungen , die sich von bisher 2,349 um 8,6 Prozent auf dann 2,55 Millionen Euro erhöhen.

Als großer Kostenfaktor stellt sich der Betrieb der Kindertagesstätten "Abenteuerland", "Schatzinsel" und des Waldkindergartens dar: insgesamt 1,381 Millionen Euro. Dafür erhält die Stadt einen Zuschuss vom Land in Höhe von 370.000 Euro, die Beiträge der Eltern belaufen sich auf rund 92.000 Euro, was zusammen knapp ein Drittel der Gesamtkosten ergibt. Das bedeutet, dass die Stadt mehr als 66 Prozent – in Zahlen circa 918.000 Euro – aus eigenen Mitteln für die Kinderbetreuung aufwenden muss. Eine Belastung, die von der Stadt nicht mehr lange zu tragen ist, wie Harry Hack als Herr der Zahlen und Leiter der Finanzabteilung dazu bemerkte.

Bei den Investitionen entfallen die größten Posten auf folgende Maßnahmen: 2,38 Millionen Euro für die Entwässerung; 0,67 Millionen für den ersten Neubau-Abschnitt des abgebrannten evangelischen Kindergartens; 0,58 Millionen für den Bereich Wasserversorgung; 0,49 Millionen für den "Brandschutz" – vor allem die Anschaffung neuer Fahrzeuge – und 100.000 Euro als Planungskosten für den Neubau der Vierburgenhalle. Für alle diese Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,543 Millionen Euro vorgesehen.

Der Schuldenstand der Stadt, der zu Beginn dieses Jahres 6,231 Millionen Euro beträgt, wird – wenn alle diese Investitionen auch wirklich umgesetzt werden – auf 10,364 Millionen Euro anwachsen. Das würde eine Pro-Kopf-Verschuldung bei knapp 4000 Bürgern von 2607 Euro bedeuten. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass sich die Auslastung der öffentlichen Einrichtungen – wie Wasser und Abwasser – erheblich verbessern wird, wenn sich die Einwohnerzahlen von Neckarsteinach durch mehrere Neubaugebiete – Schönauer Tal, F&O-Gelände, Am Leimenbuckel – erhöhen werden. Die hohe Pro-Kopf-Verschuldung könnte dann gar unter die 1000 Euro-Marke fallen.