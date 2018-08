Was auf dem ersten Blick wie eine Miniatur-Welt aussieht, ist in Wirklichkeit das Baumhaus-Camp im Michelbucher Wald. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach/Michelbuch. Wenn nur der Kampf mit den Karabinerhaken nicht wäre! Dabei will sich die Reporterin doch nur eben mal in die Bauarbeiten für ein Baumhaus einklinken... Doch Sicherheit geht vor und solange die hölzernen Plattformen noch Lücken haben und die Treppen kein Geländer, besteht Helm- und Anseilpflicht für alle.

Das Baumhaus-Camp entsteht seit einigen Tagen in einem Waldstück bei Michelbuch und ist eine späte Ferienaktion des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Kooperation mit der Stiftung Evangelische Pflege Schönau. Am seit 2015 dritten Camp vor Ort nehmen 33 Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren teil, davon etwa ein Drittel Mädchen.

Auch der 21-jährige Cedric hat sich angemeldet, doch das sieht der Leiter Göran Schmidt nicht so eng. Aus Jungen und Mädchen, die mal so ein Camp im Wald mitgemacht haben, resultieren nicht selten die Kräfte für das große Betreuer-Team. Die oberste Bauleitung für das Baumhaus hat Reinhard Hauser.

Der ist von Beruf Zimmermann - da kann eigentlich nichts schief gehen. Er hat auch damit begonnen, das alte Forsthaus in Michelbuch zu renovieren, das gleich am ersten Abend zur Zufluchtsstätte wurde. Grund für die exakt nach Plan funktionierende "Evakuierung" war ein nahendes Gewitter. Ansonsten hätten die Jugendlichen wie an den folgenden Tagen im Zelt übernachtet.

Ein Baumhaus zu errichten, ist wahrlich kein Kinderspiel. Da muss alles stimmen und gibt es bezüglich Tragkraft der Plattformen einen hohen Sicherheitsfaktor. Die tragenden Teile werden fest vertäut. Und doch gibt es viele Gelegenheiten, Werkzeuge aller Art kennenzulernen und zu benutzen.

Bei der Arbeit in luftiger Höhe ist Schwindelfreiheit definitiv von Vorteil. Foto: Katzenberger-Ruf

Zwei Freundinnen namens Rebecca, die aus der Nähe von Heilbronn kommen, sind erstmals im Baumhaus-Camp dabei und finden es dort einfach super. Beide sind - zum Glück - schwindelfrei. Die durchaus anstrengende Arbeit mit Holzbrettern in luftiger Höhe macht ihnen Spaß. Derweil sind die "Bodentruppen" unten dabei, den Wald aufzuräumen. Da wird auch schon mal ein kleinerer Baumstamm geschultert.

Im Camp gibt es nur drei Übernachtungen im Baumhaus. Auf etwa zehn Meter Höhe schlafen die Mädchen, die Jungen ein Stockwerk tiefer. Die Pflege Schönau steuert zum Camp das Material "aus dem Wald" bei - zum Beispiel 250 Baumstämme. Aber es werden vor Ort auch 350 Quadratmeter Holzbretter verarbeitet und ganze 25 Kilo Nägel eingeschlagen.

Morgens um 6.30 Uhr ist Wecken mit der "Tröte" angesagt - und es gibt auch einen Küchendienst. Da geht es aber eher um den Abwasch und nicht um das Kochen. An einem Tag gab’s Maultaschen, die waren ein bisschen zu knapp bemessen.

"Das hat dann schon etwas auf die Stimmung im Camp gedrückt", sagt Göran Schmidt, der als Diakon in Langensteinbach arbeitet. Will heißen: Wer körperlich arbeitet, hat auch ordentlich Hunger ... Ansonsten liefern Müsliriegel die Energie zwischendurch.

Im Baumhaus soll auch noch ein Swimmingpool entstehen, dessen Fassungsvermögen bei rund 8000 Liter Wasser liegt. Außerdem eine Riesenschaukel und eine Rutsche. Trotzdem steht nach all der Arbeit ein "Wellness-Tag" in der Katzenbuckel-Therme an. Danach müssen wieder Wald-Dusche und Wald-Toilette genügen. "Aber wir haben immerhin warmes Wasser" freuen sich die beiden Rebeccas.

Und was gehört sonst noch so zum Camp? Morgens geht es los mit der täglichen Andacht, verbunden mit einem Tagesthema, das sich zwischen Begriffen wie Glaubwürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit, Treue und Liebe bewegt. "Darüber reden wir dann abends auch am Lagerfeuer", so Göran Schmidt.

Selbstverständlich wird im Camp auch ein Kreuz gezimmert, wird es am Freitagabend doch einen Abschlussgottesdienst geben. Bei einem früheren Camp fanden die "Camper" einen Wildschweinschädel, der nun zur Trophäe geworden ist vor Ort zwischen Info-Schautafeln präsentiert wird.

Zum Abschluss gibt es schließlich noch einen Familientag. Gut möglich, dass Geschwister und Eltern auf das Erlebte da richtig neidisch werden... Oder es denen, die dabei waren, einfach nur von Herzen gönnen. Das Baumhaus soll übrigens im nächsten Jahr erweitert werden und kann bis in den Herbst individuell angemietet werden.