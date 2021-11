Neckarsteinach-Neckarhausen. (iz) In Neckarhausen brodelt es. Das zeigte die jüngste öffentliche Ortsbeiratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus, zu der zahlreiche Einwohner erschienen waren. Sie trieb der letzte Tagesordnungspunkt der Versammlung um, die von der neuen Ortsvorsitzenden Ursula Jäger geleitet wurde – und zwar der Sachstand zu einem Haus in der Straße "Am Heidenberg". Dieses Anwesen beschäftigte auch schon den Haupt- und Finanzausschuss der Neckarsteinacher Stadtverordnetenversammlung, denn es sorgt seit längerer Zeit für Ärger. Der Grund: Der Hauseigentümer, der selbst in Heidelberg wohnt, vermietet dieses Gebäude vor allem an Wochenenden, aber auch während der Woche an Gruppen mit bis zu 30 Personen.

Dabei stören die Anwohner nicht nur die wild abgestellten Autos. Es sei besonders das von lauter Musik begleitete Feiern oft bis 3 Uhr nachts, was die Nachbarn zur Verzweiflung bringe, von Müll und Unrat ganz zu schweigen. Rings um das "Feierhaus" stehen etliche Wohnhäuser; in einem von ihnen wohnt eine Familie mit vier kleinen Kindern. Deren Mutter erzählt der RNZ, dass diese regelmäßig aus dem Schlaf gerissen würden. Aber auch die Erwachsenen wären am Ende ihrer Toleranz. Bitten an und Gespräche mit dem Eigentümer hätten nichts genutzt; und selbst die Polizei, die schon öfter gerufen wurde, habe wohl kein Interesse daran, so oft von Wald-Michelbach nach Neckarsteinach zu fahren.

Jetzt scheint die ganze Sache noch brisanter zu werden. Der Eigentümer des Hauses, das als Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung genehmigt ist, hat beim Kreisbauamt in Heppenheim eine Nutzungsänderung beantragt: In dem Haus sollen demnach drei Ferienwohnungen eingerichtet werden. Die Anwohner befürchten aber, dass dann die Lärmbelästigungen noch größer werden.

Bürgermeister Herold Pfeifer konnte die im Saal anwesenden aufgebrachten Bürger wenigstens ein bisschen beruhigen: Der Kreis muss zur Genehmigung des Antrags das Einvernehmen der Stadt herstellen und das hat der Haupt- und Finanzausschuss kürzlich einstimmig verweigert. Die Umnutzung eines Einfamilienhauses in drei Ferienwohnungen mit geplanter Vermietung an Gruppen sei in einem Wohngebiet unzulässig. Außerdem müsste der Besitzer dann mindestens acht Autostellplätze ausweisen, so Pfeifer, was auf dem Grundstück aber nicht möglich sei.

Auch wenn die Nutzungsänderung also wahrscheinlich nicht genehmigt würde, bleibt für die Anwohner der stark belastende Status quo bestehen. Und sie fragten auch bei der Versammlung: Warum greift die Polizei nicht durch?