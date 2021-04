Neckarsteinach. (cm) Das schöne Wetter und die Corona-Einschränkungen haben die Menschen an den Feiertagen ins Freie gelockt. Besonders groß war der Andrang in Neckarsteinach, wo es die Menschen zum Osterspaziergang an den Fluss zog. Und diese hinterließen erneut viel Müll. Dieses Mal hatte die Stadt aber vorgesorgt und drei Mülltonnen am Neckarlauer aufgestellt, um ein Überquellen der festinstallierten Eimer wie zuletzt zu verhindern.

"Wir sind davon ausgegangen, dass viele Ausflügler kommen", berichtet Bürgermeister Herold Pfeifer. "Und das Müllaufkommen hat gezeigt, dass die Tonnen erforderlich waren." Diese seien "megavoll" gewesen. Pfeifer geht davon aus, dass "weit mehr als das Doppelte" der sonst üblichen Müllmenge angefallen ist. Darunter waren vor allem Verpackungen von Speisen, die zum Beispiel von Gastronomen mitgenommen und am Neckar gegessen wurden. Die Tonnen werden nun wieder entfernt. "Es war ein Versuch", betont Pfeifer. "An den nächsten Wochenenden oder Feiertagen werden wir sie wieder aufstellen."