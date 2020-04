Von Christoph Moll

Neckarsteinach-Darsberg. Fußball-Weltmeister Toni Kroos hat es hier vor fünf Jahren getan, Internet-Star Sarah Harrison vor einem Jahr ebenso. Aber nicht nur Prominente haben den Hohen Darsberg für den schönsten Tag ihres Lebens auserkoren und sich dort das Ja-Wort gegeben. Wegen der Coronakrise dürfen jedoch derzeit keine Hochzeiten hoch über Neckarsteinach stattfinden. Betroffen sind bis jetzt schon mehrere Dutzend Paare. Und es könnten noch viele mehr werden – je nachdem, wie lange die Coronakrise noch andauert.

"Eigentlich wären wir vorvergangene Woche in die Saison gestartet und nun steht alles still", sagt Jürgen Frey. "Wir sind zu 100 Prozent gebeutelt." Der 58-jährige Chef des Familienbetriebs hat in den vergangenen 25 Jahren schon an die 3000 Hochzeiten ausgerichtet. Dieses Jahr sollte Jubiläum gefeiert werden. Noch ist das Heiraten nicht verboten. "Aber wer will schon nur zu zweit Hochzeit feiern?", fragt Frey. "Die Lage ist schwierig, aber wir können nichts ändern."

In der Winterpause von November bis März haben die Freys kräftig auf dem Gelände investiert. Zimmer wurden neu ausgestattet, ein Haus mit acht Zimmern kam zu dem Betrieb. "Wir waren mit allem fertig, das Haus ist so schön wie noch nie und jetzt kommt niemand", berichtet Frey. "Jetzt wäre die Zeit, in der wir Geld verdienen müssen." In dieser Saison waren rund 150 Veranstaltungen verteilt über jeweils fünf Tage pro Woche geplant. 95 Prozent davon wären Hochzeiten gewesen, den Rest bilden Firmen- und größere Familienfeiern, aber zum Beispiel auch Habilitationsfeiern. Bevor es losging, musste der Hohe Darsberg Mitte März in den Tiefschlaf gehen.

Bis Ende Mai sind aktuell alle Veranstaltungen – etwa 40 an der Zahl – abgesagt worden. "90 Prozent stornieren von sich aus und suchen mit uns zusammen einen neuen Termin im Spätjahr oder im nächsten Jahr", berichtet Frey. "Manche hoffen, dass es doch noch klappt." Die Paare hätten ihre Hochzeit lange geplant und seien schon enttäuscht. "Wir bemerken aber ein unheimlich menschliches Verhalten", so Frey. "Es gibt viel Verständnis, dass wir die Termine nicht auf den Tag oder das Wochenende genau ins kommende Jahr verschieben können." Denn auch für das kommende Jahr müssten Umsätze generiert werden.

Der "Hochzeitsmacher" rechnet damit, dass im kommenden Jahr deutlich mehr Hochzeiten stattfinden könnten. "Das wird eine organisatorische Herausforderung", sagt er. "Aber aufgrund unserer 25-jährigen Erfahrung und eines gut eingespielten Teams ist das kein Problem." Für die Paare bedeute eine Verschiebung, dass sie bei der Planung – angefangen von den Einladungen zur Hochzeit – fast bei Null wieder anfangen müssen. Derzeit entscheide man je nach Lage etwa vier Wochen zuvor über Absagen und Verschiebungen. Frey gibt zu bedenken, dass der Betrieb mit den Paaren einen Vertrag geschlossen hat: "Wenn es kein Verbot für eine Hochzeitsfeier mehr gibt, dann müssen wir diese veranstalten."

Besonders treibt den Unternehmer derzeit die Kurzarbeit um. Fast alle seiner rund 50 Mitarbeiter – die meisten sind Festangestellte – musste er in Kurzarbeit schicken. Sie arbeiten derzeit gar nicht, erhalten also nur noch 60 Prozent ihres Lohns beziehungsweise zwei Drittel, wenn sie Kinder haben. "Das bewegt uns sehr", sagt Frey. Bei manchen Mitarbeitern würde das Geld nicht reichen und er wolle nicht, dass sie aufs Sozialamt gehen müssen. Deshalb sucht der Unternehmer derzeit einen Weg, wie er seine Angestellten bei Härtefällen finanziell unterstützen kann. "Wir müssen da eine Lösung finden", fordert er auch mit Blick auf die Politik. "Ich kann meine Leute nicht hängen lassen. Teilweise habe er im März noch Mitarbeiter auch aus dem Ausland eingestellt, die nun ohne Arbeit seien. Frey bezweifelt, dass Finanzhilfen vom Land schnell ankommen. "Es trifft vor allem kleine Betriebe", sagt er.

Ein Fußball-Weltmeister hätte dieses Jahr nicht auf dem Hohen Darsberg geheiratet, verrät Frey. Dafür aber viele Erst- und Zweitligafußballer.