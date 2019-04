So sah die größte der Sprungschanzen aus, die Unbekannte illegal errichtet hatten. Foto: we

Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Wanderer, die in den vergangenen Wochen den Wanderweg 10/11 auf Höhe der "Mannheimer Hütte" in der Darsberger Straße/Kreisstraße K36 gewählt haben, könnten nach rund 200 Hundert Metern ins Grübeln gekommen sein. Unverkennbar hatten Unbekannte im Wald auf einer Strecke von etwa 50 Metern in kurzen Abständen mehrere Holzstämme so aufgeschichtet, dass sich diese für Mountainbiker als sogenannte Downhill-Rampen nutzen ließen. Das Problem: So lange hierfür nicht das Einverständnis der Stadt Neckarsteinach vorlag, auf deren Gemarkung sich die Sprungschanzen befanden, mussten diese als illegal eingestuft werden.

Das erkannte auch Herold Pfeifer. Der Bürgermeister der Vierburgenstadt informierte den zuständigen Revierförster Harald Händel, welcher der Schanze einen Besuch abstattete. Dann ging alles ganz schnell, wie Pfeifer gestern auf RNZ-Nachfrage berichtete: "Gefahr gebannt, die Rampen sind platt." Der Rathauschef, der sich privat auch selbst gerne einmal aufs Mountainbike schwingt, erklärte, dass es zur Entfernung der Schanzen keine Alternativen gegeben habe.

"Wenn wir es wissen und dulden, machen wir uns haftbar", so Pfeifer. Denn die Sicherheit solcher Downhill-Rampen könne die Stadt nicht gewährleisten, auch wenn sie zunächst stabil und professionell errichtet aussehen. Da der Förster umgehend nach der Begutachtung den Abriss in die Wege leitete, habe er selbst gar nicht mehr die Gelegenheit gehabt, sich die Schanzen vor Ort anzuschauen.

Der Neckarsteinacher Bürgermeister weist zudem daraufhin, dass sich in unmittelbarer Nähe der jetzt entfernten Schanzen eine legale Downhill-Rampe befindet. Diese stehe dort bereits seit mindestens zehn Jahren und sei damals vom Ordnungsamt und von Mitarbeitern des Hessenforstes geprüft worden. Das Ergebnis: Diese Schanze durfte bleiben, bildet damit aber eine Ausnahme.

Dass die zumeist jugendlichen Mountainbiker sich für den zusätzlichen Kick bei der Abfahrt mithilfe von Holz- und Erdaufhäufungen solche Sprungrampen bauen, sei übrigens nichts Neues, wie Holger Ludwig, Ortsvorsteher von Darsberg, gegenüber der RNZ betont: "In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Aufbauten unter und oberhalb der K36 zwischen Darsberg und Neckarsteinach."

Herold Pfeifer ergänzt, er befürworte es grundsätzlich, dass die Jugendlichen ihre Kreativität ausleben. Das sei besser, als wenn sie daheim vor der Konsole sitzen und Videospiele "daddeln". Als Bürgermeister habe er aber eine besondere Verantwortung und deswegen werden Stadt und Forst auch künftig solche Sprungschanzen genau im Blick behalten - und beim Erkennen einer möglichen Gefahrenlage wieder genauso reagieren wie jetzt bei der Rampe nahe der "Mannheimer Hütte".