Neckarsteinach. (cm) Nun also doch: Ab Samstagmittag müssen auch die Gaststätten und Restaurants in Hessen wegen der Coronakrise schließen. Damit besteht dann kein Unterschied mehr zu den Regelungen in den angrenzenden baden-württembergischen Gemeinden. So durften zum Beispiel im badischen Neckargemünd am Freitag keine Lokale mehr öffnen, im hessischen Neckarsteinach hingegen schon.

Davon machten laut Bürgermeister unter anderem die Pizzeria "Maranello" und das Bürgerhaus "Zum Schwanen" Gebrauch – allerdings mit den vorgegebenen Abstandsregeln zwischen den Stühlen und Tischen. Das Restaurant "Zum Schiff" hatte bereits auf einen Lieferservice umgestellt. Ein solcher soll – wie auch in Baden-Württemberg – auch weiterhin möglich sein.

Die Schließung der Lokale in Hessen gilt ab Samstag um 12 Uhr. So soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.