Neckarsteinach. (cm) Die Akte "Greiner Eck" wird noch nicht geschlossen: Der Prozess um die Genehmigung des bereits vor vier Jahren fertiggestellten Windparks oberhalb von Neckarsteinach geht weiter. Roland Elser, Sprecher des Verwaltungsgerichts in Darmstadt, bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass die "Initiative Hoher Odenwald" als anerkannter Umweltverband gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt Berufung beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt hat. Damit geht das Verfahren in die nächste Runde.

Bekanntlich hatte das Verwaltungsgericht bereits im vergangenen November alle Klagen gegen den Windpark abgewiesen. Die fünf Windräder durften sich also weiter drehen. Zwei Tage lang wurde damals bis weit in die Abende verhandelt. Geklagt hatten der Umweltverband und eine Privatperson.

Das Gericht fand, dass die damals durchgeführte Umweltverträglichkeitsvorprüfung "plausibel und nachvollziehbar zu dem Ergebnis gekommen sei, dass erhebliche Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten seien". Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete konnte nach Auffassung des Gerichts "nachvollziehbar ausgeschlossen werden". Auch eine Gefährdung des Trinkwassers sei durch geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ausgeschlossen worden. Und eine erhebliche Beeinträchtigung des denkmalgeschützten Altstadtensembles Hirschhorn liege aufgrund der Entfernung und des Standorts der Windräder nicht vor.

Schon damals wurde bekannt, dass das Gericht die Berufung "wegen grundsätzlicher Bedeutung" beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel zugelassen hat. Dessen Sprecher Martin Sander bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass die von der "Initiative Hoher Odenwald" Mitte Februar eingelegte Berufung noch keine Begründung enthielt. Dafür habe die Klägerin einen weiteren Monat nach Ablauf der Frist zur Einlegung der Berufung Zeit. "Der Zeitraum der inhaltlichen Befassung mit dem Verfahren ist derzeit nicht absehbar", so Sander. "Es erscheint mir aber ausgeschlossen, dass das Verfahren noch in diesem Jahr terminiert wird." Sofern die Beteiligten nicht darauf verzichten, werde es in solchen Verfahren in der Regel eine mündliche Verhandlung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof geben.