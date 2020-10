Aktuell werden die Kinder in Containern unweit des Skaterplatzes betreut, wo der neue Kindergarten gebaut werden soll. Fotos: Alex

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Stadt wird als Ersatz für den im Dezember des Jahres 2018 abgebrannten evangelischen Kindergarten "Schatzinsel" im Rosenweg mit vier Gruppen einen neuen, dann aber sechsgruppigen Kindergarten in der Schönauer Straße an der Stelle des Skaterplatzes errichten. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig. Ob die Stadt oder die evangelische Kirche dabei als Bauherr auftritt, ist allerdings noch nicht entschieden. Hier sind vor allem noch juristische Fragen zu klären.

Aktuell werden die Kinder in Containern unweit des Skaterplatzes betreut, wo der neue Kindergarten gebaut werden soll. Fotos: Alex

Eine aktuelle, aber vorläufige Kostenschätzung für den sechsgruppigen Neubau beläuft sich auf 4,9 Millionen Euro nur für den Kindergarten. Für die Ausstattung kämen noch 180.000 Euro und für den Ersatz des Skaterplatzes sowie einen Steg über die Steinach noch einmal 250.000 Euro hinzu, sodass sich die Gesamtkosten auf rund 5,33 Millionen Euro summieren.

Fest steht, dass die Stadt das Grundstück zur Verfügung stellt und dass die Kirche die gesamte Versicherungssumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro in den Neubau einbringt, obwohl sie gesetzlich dazu nicht verpflichtet ist. Für die Stadt kämen dann noch 2,83 Millionen Euro hinzu – eine Summe, die sich auf 1,33 Millionen Euro verringern könnte, wenn beantragte Fördergelder von 1,5 Millionen Euro tatsächlich bereitgestellt werden.

Die Notwendigkeit, jetzt einen Kindergarten für sechs Gruppen zu bauen, begründete der Leiter des Bauamts, Roland von Petersdorff-Hagendorn, mit zahlreichen Neuanmeldungen: Allein von den künftigen Bewohnern der 33 Reihenhäuser in der Schönauer Straße kamen bereits 25 Anmeldungen. Für die jetzt anstehende Planung soll ein Planungsausschuss von zehn bis zwölf Personen – Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadtverordnetenversammlung – gebildet werden.