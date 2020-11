Von Benjamin Miltner

Neckarsteinach. Auch wenn die Zahlen der Statistiker dem Aberglauben des Volksmundes Lügen strafen: Freitag der 13. gilt für viele als Unglückstag. Nicht so für Christine Böttcher. Für sie brachte das Datum dieses Jahr Erleichterung und Glücksgefühle pur. Der Grund: Sie hat ihren heiß geliebten Ger-Lannerfalke Ronja wieder. Zehn Tage voller Angst, Unsicherheit und Bangen haben ein Ende. "Die Zeit war die Hölle. Ich habe gedacht, ich drehe durch", gibt die 45-Jährige zu.

Alles begann am Mittwoch vorvergangener Woche. Böttcher trainierte mit ihrer Ronja den Freiflug. Der Falke drehte über Neckarsteinach seine Runden – und irgendwann auf halber Strecke auf einmal ab. Er hat sich "verstoßen", wie es in der Fachsprache heißt. Das passiert gerade bei jüngeren Vögeln wie Ronja in ihrer ersten Flugsaison immer mal wieder und wäre halb so wild – wenn nicht auch das am Bein befestigte GPS-Ortungsgerät ausgefallen wäre. Also begann die große Suche.

Die führte zunächst an den Punkt der letzten Ortung, die Landesstraße L 595 zwischen Waldwimmersbach und Haag. "An einem Hochspannungsmast muss der Sender dort defekt gegangen sein", vermutet Böttcher. Mit ihrem Mann kämpfte sie sich durch den dichten Wald, kletterte Hänge hinauf, schreckte in der Abenddämmerung eine Rotte Wildschweine auf – aber fand keine Spur von Ronja. Dann startete sie über Falkner-Kollegen und die Szene hinaus Suchaufrufe, etwa über Rundmails und Facebook.

Nach vier Tagen gab es die erste Sichtung bei Göppingen. Böttcher verbrachte den gesamten Tag im Schwäbischen, durchkämmte die Gegend – wieder erfolglos. "Vielleicht lebt Ronja nicht mehr": Nach zehn Tagen fiel es der Neckarsteinacherin immer schwerer, diesen Gedanken zu verdrängen – bis der erlösende Anruf kam.

In einem Vorort Ulms hatte ein Jäger den Falken auf einer Regentonne sitzend entdeckt, ein Falkner ihn dann in seine Obhut genommen. Der Mann sei entzückt gewesen, wie gut Ronja auf das Federspiel – eine Beuteattrappe – reagiert habe, berichtet Böttcher."Er hat mich zum Spaß gefragt, ob er sie behalten könne", Sie wollte ihren fünfeinhalb Monate alten Liebling natürlich wieder haben – und fuhr gleich am Samstagmorgen an die bayrische Grenze.

Jetzt sind Falke und Falknerin wieder zurück am Neckar. "Ronja ist zwar etwas schlapp, aber unversehrt, ihr geht es gut", ist Böttcher heilfroh. Es fehle ihr nur an Gewicht, so hat der Falke knapp 200 Gramm und damit rund 15 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Das gelte es nun wieder aufzuholen, sodass die Fütterung von Tauben, Mäusen und Wachteln etwas üppiger ausfällt als sonst.

Das tolle Wetter am Wochenende wurde gleich für Ronjas Lieblingsbeschäftigung genutzt: baden. "Sie ist wie ein Moped durch das Becken gedüst", lacht die Falknerin. Nun sucht das Tier wieder ihre Nähe, spielt an ihrer Jacke, dem Reißverschluss und ihren Haaren herum. "Wie ein Kind", meint Böttcher, die aber bei aller Bindung zum Falken genau weiß: "Sie ist und bleibt ein Raubtier."

Ein Raubtier, für dessen Erziehung und Ausbildung sich Böttcher viel Zeit nimmt. Die gelernte Finanzbuchhalterin war lange in der Modebranche tätig, hat sich nach einigen gesundheitlichen Tiefschlägen aus dieser Welt zurückgezogen und der Natur gewidmet. "Ich wollte schon immer den Falknerschein machen", erzählt die Neckarsteinacherin. Vor gut einem Jahr war es soweit, die Jagdprüfung legte sie bereits 2018 ab, dazwischen hospitierte Böttcher viel bei Falkner Uwe Jacob auf dem Heidelberger Königstuhl.

Und seit gut sieben Wochen hat sie ihren eigenen Ger-Lannerfalken, ein sogenannter Hybridfalke. "Die waren früher mal eine Mode-Erscheinung, werden heute aber nicht mehr so häufig gezüchtet", erklärt Böttcher. Diese Unterart gelte als nicht so gewiefter Jäger wie etwa der heimische Wanderfalke. "Dafür sind sie etwas schlauer – und entsprechend auch anstrengender", weiß sie und lacht. "Ich bin mit Tieren groß geworden, hatte alles von Katze über Hund bis Pferd."

Auch deshalb ist es gut möglich, dass sich nach Ronja bald ein weiterer Greifvogel oder eine Eule bei Christine Böttcher einnisten darf. Sie schafft gerade entsprechende Voliere und Unterbringungen. Irgendwann möchte sie etwa ein verletztes Tier von einer Auffangstation übernehmen, aufziehen und wieder auswildern. Bis dahin hat sie aber alle Hände voll damit zu tun, ihren Falken wieder aufzupäppeln. Und damit, dass Ronja ihren Namen nicht erneut alle Ehre macht und wie berühmte Räubertochter ausbüxt ...