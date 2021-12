Neckarsteinach. (cm) Die Nikolaus-Aktion der Feuerwehr der Vierburgenstadt ist gerettet. Noch Anfang der Woche hatte Bürgermeister Herold Pfeifer die Aktion abgesagt. Der Grund: Die Feuerwehren im hessischen Kreis Bergstraße dürfen – anders als die Wehren im badischen Umland – wegen der Corona-Lage wie schon im vergangenen Jahr keine Übungen mehr durchführen. Da wäre eine Zusammenkunft zum Packen von Weihnachtsgeschenken für Kinder nicht zu verantworten gewesen. Nun aber hat sich eine Initiative aus Eltern gebildet, die Überraschungspäckchen schnüren wollen. Diese bringt die Feuerwehr dann am 6. Dezember zu angemeldeten Haushalten.

Für die Absage musste Pfeifer viel Kritik einstecken, wie er berichtet. Doch die Sicherheit der Beteiligten, ihre Gesundheit nicht zu gefährden und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, sei derzeit das Thema. "Ich stehe zu dieser Entscheidung, denn sie rettet gegebenenfalls Leben", so Pfeifer. "Denn nur ein Infizierter bei der Feuerwehr ist ein Retter in der Not weniger." Doch die Rettung für die Aktion zeichnete sich schnell ab. "Es gab nicht nur Beschimpfungen, sondern auch kreative Vorschläge", erzählt der Bürgermeister. So hätten Eltern, denen er den Grund für die Absage erklärte, sich bereit erklärt, das Packen zu übernehmen.

"Ich freue mich riesig über diese Initiative", betont Pfeifer. "So kann den Kindern doch noch eine Freude bereitet werden." Nun werden am Wochenende im Geopark-Haus rund 150 Päckchen für angemeldete Kinder zusammengestellt. Diese werden am Nikolaustag von den Feuerwehren der Stadtteile ab 18 Uhr ausgefahren. Angemeldete Kinder sollen Nikolausstiefel vor die Haustür stellen und können das Befüllen mit Abstand oder auch vom Fenster aus beobachten.