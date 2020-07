Unter anderem in einem matten Blauton erstrahlte die Burg Schadeck. Foto: Alex

Neckarsteinach. (iz) Es war ein wunderbarer lauer Sommerabend, eine strahlende Mondsichel stand am Samstagabend über dem Neckar, und die schwarze Kulisse des Ochsenkopfberges hob sich deutlich vom mondhellen Himmel ab. Und genau mitten in diesem dunklen Bergmassiv leuchtete das Schwalbennest, beziehungsweise die Burg Schadeck, farbenfroh auf: pink, blau, grün und gelb erstrahlte die mittelalterliche Ruine – ein romantischer Anblick.

Er hätte wieder so schön sein können, der traditionelle "Tag des Gastes" mit seiner tollen Musik und der berühmten Vierburgen-Beleuchtung. Aber Corona hat auch das größte Volksfest der Vierburgenstadt, das zum 52. Mal wie immer am letzten Samstag im Juli hätte gefeiert werden können, verhindert. Die Beleuchtung des Schwalbennestes – so schön sie auch war – konnte das große Spektakel natürlich nicht ersetzen.

Auf Initiative von Bürgermeister Herold Pfeifer hatte Christian Ebert von der heimischen Firma Experience mit LED-Scheinwerfern das Lichterspiel ermöglicht, und damit an das sonst von Schaulustigen aus der ganzen Region besuchte Schauspiel erinnert.

Und auch diesmal kamen etliche Besucher, die sich vor allem von den Biergärten, den Restaurant-Terrassen oder auch vom Neckarlauer aus das farbige Schauspiel ansahen. Und immer wieder hörte man sehnsuchtsvoll: Hoffentlich können wir im nächsten Jahr dieses Fest wieder richtig feiern.