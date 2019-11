Neckarsteinach. (lew) Am Neckarsteinacher Bahnhof ist am Sonntag um kurz vor 14 Uhr eine Person von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Zugführer sowie die Fahrgäste, die sich in dem Zug Richtung Heidelberg befanden, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Im Einsatz waren außerdem das DRK sowie die Feuerwehren aus Neckarsteinach und den Ortsteilen Darsberg, Grein und Neckarhausen.

Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Darmstadt erklärte gegenüber der RNZ, es deute nach ersten Erkenntnissen nichts auf ein Fremdverschulden hin. Die Kriminalpolizei habe ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Bahnstrecke zwischen Hirschhorn und Neckargemünd war nach Angaben eines Bahnsprechers bis gegen 17 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Für die Fahrgäste wurde während dieses Zeitraums ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch nach der Wiederöffnung der Strecke kam es zu Verspätungen und Verzögerungen im Betriebsablauf, die sich erst im Laufe des Sonntagabends einpendelten. Da aber keine Hauptverkehrszeit geherrscht habe, habe sich die Zahl der betroffenen Fahrgäste in Grenzen gehalten.

Info: Unter dem Motto „Jeder braucht mal Hilfe“ steht die Telefon-Seelsorge unter 0800/1110111 all denjenigen zur Verfügung, die sich von der Last ihrer Probleme erdrückt fühlen und keinen Ausweg mehr sehen.

Update: Sonntag, 17. November 2019, 19.39 Uhr

Neckarsteinach. (lew/mare) Am Bahnhof in Neckarsteinach ist am Sonntag um kurz nach 14 Uhr eine Person von einem Regionalzug erfasst worden. Aktuell ist die Bahnstrecke in beiden Richtungen gesperrt.

Der Zugführer sowie die Fahrgäste, die sich in dem Zug Richtung Heidelberg befanden, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Vor Ort waren das DRK sowie die Feuerwehren aus Neckarsteinach und den Ortsteilen Darsberg, Grein und Neckarhausen im Einsatz.

Erst ab etwa 17 Uhr ist laut einem Sprecher der Bahn damit zu rechnen, dass wieder Züge auf der Strecke verkehren. Zwischen Hirschhorn und Neckargemünd wurde ein Schienenersatzverkehr mit einem Bus eingerichtet. Derzeit laufen am Gleis die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei geht nicht von einem Unfall oder Fremdverschulden aus.