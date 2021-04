Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. Zumindest kalendarisch ist es nicht mehr weit hin bis zum Sommer – und damit zu günstigen klimatischen Bedingungen für Baumaßnahmen. Passend dazu hat die für Straßen- und Verkehrsmanagement zuständige Behörde Hessen Mobil nun ihre diesjährigen Bauprojekte im Landkreis Bergstraße bekannt gegeben. Auch in Neckarsteinach sind Arbeiten geplant. Die RNZ fasst zusammen:

> Von Juni bis November soll eine Straßenstützwand in der Bahnhofstraße/ Bundesstraße B 37 erneuert werden. Betroffen ist ein 40 Meter langer Abschnitt neben dem Anwesen Nummer 27 gegenüber des Neckarsteinacher Bahnhofs. Für die Dauer der Bauarbeiten sollen die Verkehrsführung im Baustellenbereich verlegt und zwei Fahrstreifen eingeengt werden.

> Von Juli 2021 bis Oktober 2022 soll die Unterführung der Deutschen Bahn bei Neckarsteinach in Stand gesetzt werden. Konkret geht es um einen 150 Meter langen Abschnitt zwischen der Burg Schadeck und Kleingemünd, auf dem die Bahnschienen die Bundesstraße B 45 unterqueren. Wie Hessen mobil mitteilt, kommt es entlang der Neckartalbahn auf der B 45 wohl zur Verschwenkung, also der seitlichen Verlagerung, zweier Fahrstreifen. Zusätzlich soll zeitweise eine Gewichtsbeschränkung auf 30 Tonnen gelten.

> Von Oktober bis November sollen an einer Straßenstützwand der B 45 am Lanzenbacher Ortseingang Schadstellen beseitigt werden. Zudem soll dort eine neue Diensttreppe installiert werden – also eine Treppe, die für Wartungs- und Bauarbeiten gedacht ist, nicht aber für den Fußgängerverkehr. Im Bereich der 50 Meter langen Baustelle auf Höhe des Anwesens Nummer 1 müssen die Autofahrer für die Dauer der Maßnahme mit einer Verschwenkung von Fahrstreifen rechnen.