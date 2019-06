Neckarsteinach. (agdo) Wo momentan noch die Skateranlage am Sportplatz steht, soll zukünftig der im Dezember vergangenen Jahres abgebrannte evangelische Kindergarten "Schatzinsel" entstehen. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung gab es unter dem Punkt "Mitteilung des Magistrats" - zumindest, was das Thema Bodengutachten betrifft - grünes Licht dafür.

Dem Magistrat liegt nun das Bodengutachten zum Bebauungsplan "Mühlwiesen" am Skaterplatz vor, das der Erste Stadtrat Wolfgang Sponer den Stadtverordneten mitteilte: "Es wurden keine Schadstoffe gefunden, die einem Kindergartenneubau im Wege stehen. Lediglich im Bereich der Steinachtalböschung wurden erhöhte Werte festgestellt, die jedoch gegebenenfalls auf den dortigen Buntsandstein zurückzuführen sind", so Sponer.

Und weiter: "Es wurden wie auf dem hinteren Grundstück im Schönauer Tal auch wieder erhöhte CO2-Werte festgestellt, was eine Unterkellerung, die auch nicht vorgesehen, ist ausschließt." Das Grundstück sei drei bis fünf Meter ausschließlich mit Erdaushub aufgefüllt. "Nachdem mit der unteren Wasserbehörde nun der Gewässerrandstreifen festgelegt werden konnte, wird der B-Plan Mühlwiesen in Kürze ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange an der Planung beteiligt", informierte Sponer.