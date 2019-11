Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Wann verkehrt die Fähre zwischen dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen künftig? Über diese Frage wird im kommenden Jahr noch einmal diskutiert, wie der Mückenlocher Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) auf RNZ-Nachfrage sagte.

Vor Kurzem beschäftigte sich der Ortschaftsrat des Stadtteils, zu dem der Neckarhäuserhof gehört, mit dieser Frage. Vor einigen Wochen sorgte eine Änderung der gewohnten Fährzeiten für Verwunderung, nachdem zwei neue Fährleute das Ruder übernommen hatten. Anderthalb Jahre war die Fähre zuvor nicht regulär verkehrt, da es nur noch einen Fährmann gab. Aktuell verkehrt die Fähre von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 Uhr. Am Samstag geht es aber künftig erst um 8 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr los, was für Diskussionen sorgte. Die Stadt hatte nichts von der Änderung durch die Fährleute gewusst und konnte somit auch keine Information in den Stadtteil weitergeben.

Wie Bergsträsser nun sagte, werden die Fährleute Markus Seibert und Jürgen Rak vor dem Start des am 1. April beginnenden Sommerfahrplans einen offiziellen Antrag stellen, um die Zeiten zu verändern. Möglicherweise soll die Fähre abends dann nicht mehr bis 20 Uhr und am Wochenende ebenfalls erst später ablegen. Auch die Stadt Neckarsteinach und der Landkreis Bergstraße als Kostenträger auf hessischer Seite seien betroffen und müssten zustimmen, gibt Bergsträsser zu bedenken. „Die Bewohner des Neckarhäuserhofs sehen eine Verkürzung der Fährzeiten am Abend kritisch“, weiß Bergsträsser.