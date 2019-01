Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Abwasser-Affäre treibt die Stadträte um. Auch in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates kam das Thema auf den Tisch. Bekanntlich sind der Stadt Neckargemünd in der Vergangenheit rund 600.000 Euro durch die Lappen gegangen, weil sie nicht regelmäßig die Abwassergebühren kalkuliert hat. Nach einer Anzeige wegen Untreue ermittelt inzwischen auch die Polizei.

Anlass das Thema in der Sitzung des Gemeinderates aufzugreifen, war die Vorberatung der 95. Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Im Hollmuth", die am kommenden Dienstag, 29. Januar, ab 17 Uhr auf der Verbandskläranlage in Bammental stattfindet. Neckargemünd ist in dem Verband mit dem Stadtteil Waldhilsbach Mitglied.

Es war Thomas Schmitz (Grüne), der die Abwasser-Affäre indirekt ansprach. Er wollte wissen, wie sich die Senkung der Gebühren durch die fehlende Kalkulation auf den Hollmuth-Zweckverband und auf den Stadtteil Waldhilsbach auswirke. "Wir verlangen ja in allen Ortsteilen der Stadt die gleichen Gebühren", gab Schmitz zu bedenken.

"Wir klären derzeit noch, was mit der fehlenden Berechnung ist", sagte Bürgermeister Frank Volk. Die Stadt stehe im Kontakt mit dem Landratsamt. Es habe schon mehrere Gespräche gegeben. "Es ist fragwürdig, ob der fehlende Betrag zum Tragen kommt", sagte Volk - ohne auf Details einzugehen.

Klar sei hingegen laut Volk, dass die Stadt auch weiterhin in allen Ortsteilen dieselben Gebühren verlangen werde - unabhängig davon, in welche Kläranlage das Abwasser fließt. "Die Waldhilsbacher sollen nicht dadurch benachteiligt sein, dass der Hollmuth-Zweckverband zum Beispiel einmal mehr investiert", sagte Volk.

Durch eine "Mischkalkulation" sei gewährleistet, dass alle Bürger der Stadt gleich behandelt werden. "Wenn ein Defizit nicht ausgeglichen werden kann, dann wird dies zunächst vom Stadthaushalt getragen", erklärte Volk. Den Stadtteil Waldhilsbach - wie den Rest der Stadt - an den Abwasserzweckverband Heidelberg anzuschließen, wäre aus seiner Sicht unwirtschaftlich.