Neckargemünd/Bammental. (cm) Zuletzt gab es mehrere Aufrufe, kein Essen über die Kanalisation zu entsorgen. Das schmeckt nämlich den Ratten, die sich in den Rohren wohlfühlen – so auch im Netz des Abwasserzweckverbandes "Im Hollmuth" mit Sitz in Bammental. Bei der Vorberatung der nächsten Sitzung der Verbandsversammlung am Dienstag, 9. November, in der Mensa des Schulzentrums in Bammental waren die Ratten im Neckargemünder Gemeinderat Thema.

Das Abwasser von Neckargemünd fließt nach Heidelberg in die dortige Kläranlage. Die Stadt ist deshalb auch Mitglied des Abwasserzweckverbandes Heidelberg. Einzig das Abwasser des Stadtteils Waldhilsbach wird in der Bammentaler Kläranlage des Verbands "Im Hollmuth" geklärt. Waldhilsbachs Ortsvorsteherin Lilliane Linier (SPD) ist deshalb Mitglied der Verbandsversammlung und sprach das Thema "Schädlingsbekämpfung" an. Im Jahr 2020 seien in der Kanalisation des Verbandes zwölf sogenannte Smart-Pipe-Fallen aufgestellt worden, die Ratten mit Bolzenschüssen statt Gift töten.

Eine Erweiterung sei vorgesehen. "Und diese ist auch notwendig", fand Linier. Es werde inzwischen mit sechs Ratten pro Einwohner gerechnet. Manche Fallen hätten keinen Schuss am Tag abgegeben, andere jedoch 600. In Waldhilsbach gebe es bisher keine dieser Fallen, aber ein Auftrag für zwei Fallen sei vorgesehen. Linier appellierte an die Einwohner, keine Essensreste über die Toilette zu entsorgen. Dies sei verboten. "Trotzdem machen es viele, um im Sommer keine Maden in der Biotonne zu haben", wusste sie. "Manche Leute leeren den Inhalt von ganzen Töpfen in den Kanal – da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Ratten am helllichten Tage über die Straße spazieren."

Zu den Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung gab es übrigens volle Zustimmung aus Neckargemünd. Der Gemeinderat sah keinen Beratungsbedarf und signalisierte einstimmig das Einvernehmen. Bei der Sitzung wird es um den Jahresabschluss 2020, den Wirtschaftsplan 2022, Fremdwassermengen im Verbandsgebiet, die Entwicklung der Klärschlammentsorgung und des Phosphor-Recyclings sowie einen Rück- und einen Ausblick auf Maßnahmen gehen.