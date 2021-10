Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr hat in öffentlicher Sitzung zahlreiche Vorhaben genehmigt. Außerdem wurden Anfragen beantwortet. Ein Überblick:

Fehlende Fahrradständer: Stadträtin Petra Groesser (Grüne) fragte nach, warum es so lange dauere, einen Fahrradständer am Waltscher Platz aufzustellen. Sie habe den Antrag schon vor langer Zeit gestellt. Bürgermeister Frank Volk antwortete, dass der Bauhof den Auftrag habe, aber die Umsetzung noch etwas Zeit brauche. Denn der genaue Standort und die Ausführung würden noch nicht feststehen und die Fragen konnten durch die urlaubsbedingt personelle Unterbesetzung noch nicht abschließend geklärt werden. Darüber hinaus seien die Arbeiten an der Friedrichsburg noch nicht abgeschlossen und die dadurch entstandenen Schäden am Platz noch nicht behoben.

Schnelles Internet: Groesser wollte noch wissen, wann schnelles Internet im Weiler Kriegsmühle verfügbar sei. Karlheinz Streib (Freie Wähler) fragte in diesem Zusammenhang, wann der Dilsberg mit schnellem Internet versorgt wird. Bürgermeister Volk erläuterte die allgemeine Problematik beim Netzausbau und insbesondere, dass Anbieter wie Telekom und Vodafone nur für sie rentable Strecken ausbauen. Der Ausbau durch die Stadt sei von der zu erwartenden Förderung abhängig. Mittlerweile hätten sich aber die Förderrichtlinien derart nachteilig geändert, dass nur noch der Ausbau des kompletten Stadtgebiets förderfähig sei und vor Antragstellung zwingend ein sogenanntes Markterkundungsverfahren durchgeführt werden müsse, was den städtischen Haushaltsrahmen sprengen würde. In der Planung des Glasfaser-Zweckverbandes "fibernet" sei die Erschließung der Kriegsmühle und der Ortsteile nicht priorisiert.

Bau eines Müllgebäudes: In der Straße "Zum Felsenberg" in Kleingemünd soll ein teilweise unterirdisches Müllgebäude errichtet werden. Befreiungen vom Bebauungsplan "Neckarsteinacher Straße" waren erforderlich für die Überschreitung der Baugrenze im Nordosten und die Überschreitung der Grundfläche um zusätzlich 27,9 Quadratmeter, was 1,3 Prozent entspricht. In der Diskussion wurde kritisiert, dass die an der Grundstücksgrenze anzulegende Obstbaumwiese trotz mehrfacher Hinweise noch nicht angelegt sei und man daher dem Antrag nur zustimmen könne, wenn der Antragsteller dieser Verpflichtung endlich nachkomme. Zum Ausgleich des durch das Müllgebäude überbauten Bereichs der Obstbaumwiese wurde eine intensive Begrünung des Daches gefordert. Der Ausschuss erteilte unter der Maßgabe, dass das Dach eine intensive Begrünung erhält und der vorhandene Pflanzstreifen, wie im Bebauungsplan ausgewiesen, als Obstbaumwiese angelegt und dauerhaft erhalten und gepflegt wird, einstimmig sein Einvernehmen.

Einbau einer Toilette: In der Kirchgasse wurde Anfang des vergangenen Jahres die Baugenehmigung zur Errichtung eines Pizzaservices mit Bistro erteilt. Nun beantragte der Inhaber den Einbau einer zusätzlichen Toilette in einen vorhandenen Abstellraum im Erdgeschoss. Der Ausschuss erteilte bei einer Enthaltung sein Einvernehmen.

Errichtung von Gauben: Im Reitenbergweg im Stadtteil Dilsberg möchte ein Ehepaar Gauben und einen Treppenhausanbau errichten. Eine Befreiung vom Bebauungsplans "Dilsbergerhof" wurde erforderlich für die Lage des Treppenhausanbaus außerhalb der Baugrenze. Der Ortschaftsrat hatte dem Antrag zugestimmt, das tat auch der Ausschuss.

Nutzungsänderung zu Ferienwohnung: Ferienwohnungen sind immer ein kritisches Thema. Und auch dieses Mal war die Abstimmung über einen Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Einliegerwohnung in eine Ferienwohnung in der Mühlgasse knapp. Aber der Ausschuss erteilte mit sechs Ja- bei vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen sein Einvernehmen.

Ausbau eines Reihenhauses: In der Bahnhofstraße möchte ein Bauherr das Dach seines Reihenhauses mit Gauben zur Straßen- und Gartenseite ausbauen. Der Ausschuss äußerte sich grundsätzlich positiv zu dem geplanten Vorhaben, allerdings fanden einige Mitglieder, dass sich eine Aufstockung oder ein Mansarddach besser in die Reihenhauszeile und somit in das Stadtbild einfügen würde. Der Ausschuss erteilte aber bei einer Enthaltung sein Einvernehmen.