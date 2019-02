Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. "Abgestürztes Luftfahrzeug: Heißluftballon" - als Mückenlochs Feuerwehrkommandant Pierre Wallstab und seine Kollegen am Sonntag um 17.46 Uhr eine Alarmierung mit diesen Informationen erhielten, mussten sie von Verletzten ausgehen. Entsprechend groß war die Erleichterung, als die Einsatzkräfte an einem Waldweg neben der Straße zwischen Mückenloch und dem Ortsteil Neckarhäuserhof eintrafen. Zunächst war die hessische Polizei von der gegenüberliegenden Neckarseite von besorgten Personen alarmiert worden, die das Manöver beobachteten. "Als wir ankamen, packte die Besatzung den Ballon zusammen", staunt Wallstab. "Es ist gar nichts passiert."

Walter Ebert klingt am Sonntagabend entsprechend entspannt, als ihn die RNZ erreicht. Der 57-Jährige aus dem Dielheimer Ortsteil Horrenberg war der Fahrer des Ballons. Dort war dieser am Sonntag gegen 16 Uhr mit vier Personen im Korb - Ebert und drei Ballon-erfahrene Bekannte - gestartet. "Es war eine wunderschöne Ballonfahrt", erzählt Ebert. Ziel war der Katzenbuckel.

"Doch dann ist der Wind eingeschlafen." Der Ballon kam nicht so schnell voran wie es die Wettervorhersage prognostiziert hatte. Und weil es dunkel wurde, war Ebert zum Landen gezwungen. Wäre er noch weiter gefahren, hätte es noch weniger Plätze zum Landen gegeben. Und so peilte der erfahrene Luftfahrer die Straße an. Es wurde nicht ganz eine Punktlandung, doch der Ballon setzte auf einer Lichtung an einem von der Straße abgehenden Waldweg auf.

"Es war keine Notlandung und auch kein Unfall", betont Ebert. "Es war eine völlig normale Landung - nur eben im Wald." Damit müsse man rechnen.

"Petrus macht, was er will", meint der Ballonfahrer. "Man kann vorher nicht wissen, wo man herunterkommt." Zu keinem Zeitpunkt habe es am Sonntag eine brenzlige Situation gegeben: "Wenn man einen guten Ausbilder hatte, weiß man mit der Situation umzugehen", sagt Ebert, der seit 26 Jahren Ballon fährt und schon mehr als eine "Waldlandung" hinter sich hat. So habe es am Sonntag nicht einmal eine Beschädigung an der Ballonhülle gegeben.

"So eine Landung sieht spektakulär aus, ist aber nicht schlimm", sagt auch der Ballonfahrer Michael Bering aus Heiligkreuzsteinach. Das Manöver seines Kollegen sei "sinnvoll und richtig" gewesen, so Bering. "Sonst wäre es übler geworden - ich hätte es genauso gemacht."