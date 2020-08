Die Fachleute untersuchten die Brücke an der Unterseite von einer Hebebühne aus. Foto: Alex

Neckargemünd. (nah) Wie stabil und sicher ist die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaute Friedensbrücke zwischen Neckargemünd und Kleingemünd? Auf diese Frage wird derzeit eine Antwort gesucht. Vor Kurzem fand eine besondere Untersuchung der Brücke statt. Diese soll Aufschluss geben über den baulichen Zustand und eine mögliche Korrosion der Unterkonstruktion. Der Bereich war bei der umfangreichen Sanierung vor drei Jahren noch kein Thema. Damals wurde lediglich die Fahrbahn erneuert.

Für die Untersuchung wurden einige Parkplätze unter dem Brückenbauwerk auf Neckargemünder Seite gesperrt. So konnte die beauftragte Fachfirma mit einem Fahrzeug samt Hebebühne gut an die Unterseite der Brücke herankommen. Die Entnahme der Betonproben leitete Judit Tevesz-Stan vom Karlsruher Regierungspräsidium, die mit den Mitarbeitern Bernd Oppermann und Simon Babucoglu vor Ort war.

Das "Referat Ingenieurbau" befasst sich mit der Planung und der Bauausführung von Ingenieurbauwerken, begleitet Entwurfsbearbeitungen fachtechnisch, prüft und genehmigt Ausführungsplanungen, ist aber auch für Erhalt und Instandsetzung zuständig. Bei den Bauwerken handelt es sich vor allem um Brücken, Tunnel, Verkehrszeichenbrücken, Stütz- und Lärmschutzwände sowie Regenklär- und Rückhaltebecken.

Im Laufe des Tages sollten zwischen drei und zehn Bohrkernen – Prüfkörper – durch die Fachfirma an von Tevesz-Stan ausgewählten Stellen der Brückenunterseite entnommen werden. Die Proben werden nun durch das Labor der Fachfirma auf bestimmte Parameter untersucht. "Die Druckfestigkeit des Betons wird geprüft und auch der Chloridgehalt, der über die Dauerhaftigkeit des Betons und den Zustand der Bewehrung – also des Stahls im Beton – Aufschluss gibt", sagte die Ingenieurin. Korrosion kann mehrere Ursachen haben. Beispielsweise können Umwelteinflüsse dazu beitragen. Dringen Chlorid-Ionen von der Oberfläche zur Bewehrung vor, entsteht tiefe Korrosion – der sogenannte Lochfraß. Fortschreitende Korrosion kann die Tragfähigkeit reduzieren und umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich machen.

Aber so weit ist es mit der Friedensbrücke in Neckargemünd wohl nicht. "Die Brücke ist in einem guten Zustand", wagte die Ingenieurin eine erste Beurteilung. "Sie hat ihre Lebensdauer noch nicht erreicht." Die liegt bei einem Brückenbauwerk zwischen 70 und 110 Jahren.

Bei der Untersuchung wurden auch Proben des Gehwegs, der Beschichtung und des Geländers genommen. Diese werden ebenso im Labor der beauftragten Firma untersucht. Es folgt eine gutachterliche Stellungnahme über die Auswertung der Ergebnisse. Diese wiederum dient als Entscheidungsgrundlage, wie es bei der Friedensbrücke weitergeht – also ob und welche Maßnahmen zu erfolgen haben.