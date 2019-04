Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Neckargemünd. (cm) Wer Gas und Wasser in die Haushalte der Stadt am Neckar bringt, wird über sogenannte Konzessionen geregelt. Der bisherige "Konzessionsvertrag Gas und Wasser" mit den Stadtwerken für das Gas- und Wasserversorgungsnetz endet am 31. Dezember 2021. Dann sind die Konzessionen neu zu vergeben, wofür ein bestimmtes Verfahren notwendig ist. Da ist ja noch Zeit, könnte man sagen.

Doch dieses Verfahren dauert so lange und ist so kompliziert, dass es die Stadt nicht alleine durchführen kann. Deshalb beauftragte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig die Kanzlei "W2K Wurster Weis Kupfer Rechtsanwälte Partnerschaft" aus Freiburg mit "anwaltlichen Dienstleistungen für die Beratung und Begleitung bei den Vergabeverfahren".

Bürgermeister Frank Volk verwies auf die Vergabe der Stromkonzession, die sich über acht Jahre hinzog und für die die Stadt zwei Anläufe benötigte. Die Stadt habe Kanzleien für eine Beratung gesucht und mehrere angefragt. Ein entscheidendes Kriterium: Nach einem Gerichtsurteil darf eine solche Kanzlei nicht gleichzeitig einen potenziellen Anbieter beraten.

Fachbereichsleiter Holger Arnold erklärte, dass bei der Vergabe der Konzession für das Gasnetz dieselben Regeln wie bei der Stromkonzession gelten. Für die Konzession für das Wasserversorgungsnetz sei das Kartellrecht relevant. "Wir haben eine Kanzlei gesucht, die diverse Rechtsgebiete abdeckt", sagte er. Mit zwei Kanzleien habe es Gespräche gegeben. Beide hätten einen guten Eindruck hinterlassen, so Arnold. Das Angebot von "W2K" sei mit 250 Euro pro Stunde wirtschaftlicher gewesen. "Die Kanzlei ist zudem größer und hat bessere Referenzen, weil sie schon häufiger Kommunen beraten hat", so Arnold.

Rechtsanwalt Dominik Kupfer stellte die 13-köpfige Kanzlei vor, deren Fokus auf der Beratung von Kommunen, Ministerien und kommunalen Unternehmen liegt. "Wir kennen beide Seiten: Vergabestellen und Bieter", berichtete er. Zunächst gelte es zu prüfen, ob die Konzession für die Wasserversorgung überhaupt ausgeschrieben werden muss oder direkt vergeben werden kann. Das Verfahren werde Ende 2020 abgeschlossen, sodass es keine Lücke geben werde.

Bürgermeister Volk betonte, dass es keine Interessenskonflikte gebe, da die Kanzlei nicht für mögliche Interessenten tätig sei. "Wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass keiner unserer jetzigen Mandanten den Hut in den Ring wirft", betonte Kupfer auf Nachfrage von Hermino Katzenstein (Grüne). "Wir halten das für ausgeschlossen." Sollte es wider Erwarten doch einen Interessenkonflikt geben und sich die Stadtwerke Gießen als einer der Mandanten bewerben, werde er sich zurückziehen, so Kupfer. Dann müsste eine andere Kanzlei übernehmen. "Dieses Risiko besteht bei jedem Beratungsunternehmen", meinte Volk. "Wir vertrauen darauf, dass die Zusammenarbeit dann gleich beendet wird."

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) erinnerte daran, dass 80 Prozent des verkauften Wassers aus Neckargemünd stamme. Die Stadtwerke hätten "massiv investiert". "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Interessent kommt, der Neckargemünd versorgen will", meinte Rehberger, der zudem wissen wollte, was die gesamte Beratung kosten wird. Kupfer betonte, dass dies vom Aufwand abhänge. Möglicherweise gebe es gar keine Ausschreibungspflicht. Diese sei in Süddeutschland sowieso die Ausnahme. Dann könne es direkt Gespräche mit dem aktuellen Anbieter geben. "Ansonsten ist der Aufwand größer", meinte er. Und auch wenn es nur einen Interessenten für die Gaskonzession gebe, könne es direkte Gespräche geben. Bei einem geringen Aufwand koste die Beratung zwischen 16.000 und 20.000 Euro.

"Wir brauchen jemanden mit Erfahrung und keinen blutigen Anfänger", meinte Volk, der ankündigte, dass eine Lenkungsgruppe aus den neu gewählten Stadträten gebildet wird. Deren Mitglieder dürfen keine Aufsichtsratsmitglieder bei den lokalen Stadtwerken sein ...