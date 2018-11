Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer in diesen Tagen in der Neckargemünder Weststadt einen Brief verschicken möchte, braucht lange Arme. Denn in der Bahnhofstraße gibt es seit Kurzem einen Briefkasten, den man nur noch nach umfangreichen Dehnübungen und mit großem Geschick erreicht. Für Rollstuhlfahrer und Kinder ist das Ganze ein hoffnungsloses Unterfangen.

Denn der gelbe Kasten an der Hauswand wird in einigem Abstand von einem Metallgeländer umgeben. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! In dem Haus, in dem lange ein Dönerlokal war, das einst ausbrannte und zuletzt leer stand, eröffnet ein Frisör neu. Der schmucke und massive Zaun verläuft an der Grundstücksgrenze.

Bei der Post ist das Ganze inzwischen bekannt, wie deren Sprecher Hugo Gimber auf RNZ-Anfrage sagte. "Der Eigentümer des Hauses hat uns gebeten, den an seinem Haus befestigten Briefkasten zu entfernen", so Gimber. "Er hat uns auch darüber informiert, dass der Briefkasten wegen eines von ihm errichteten Zaunes nicht mehr zugänglich ist."

Der Auftrag für das Entfernen des Briefkastens sei bereits erteilt worden. Immerhin: Der Zugang für den "Briefkastenleerer" war weiterhin möglich. Dieser musste also keine langen Arme haben. Die Post prüft nun mögliche Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe, sodass auch wieder Kurzarmige Briefe verschicken können.