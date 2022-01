Der Parkplatz am bestehenden Rewe in Kleingemünd wurde erneuert. Am Wie scheiden sich die Geister. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Für Unverständnis hat gesorgt, dass die neuen Parkplätze der neuen Einkaufsmärkte von Edeka und Rewe an der B45 und an der B37 kaum begrünt wurden. Von "Hitzeinseln" und schlechten Auswirkungen auf das Kleinklima war die Rede. Nun sprach Petra Groesser (Grüne) das Thema in öffentlicher Sitzung des Bauausschusses erneut an.

"Wir haben beim Parkplatz des neuen Rewe-Marktes um ein paar mickrige Bäume gekämpft und bei der Erneuerung des Parkplatzes am alten Rewe-Markt wurde einfach das Pflaster herausgenommen und großflächig durch Asphalt und Beton ersetzt", kritisierte sie: "Dort ist es nicht ein bisschen grün." Sie fühle sich veräppelt, so Groesser.

Darauf ging Bürgermeister Frank Volk nicht ein. Er sagte, dass der ganze Parkplatz eine derartige Neigung habe, dass darauf kein Einkaufswagen stehen bleibe: "Die rollen alle los, das wurde nicht gut gemacht." Der Rathauschef sah denn auch viel Arbeit auf Autolackierereien zukommen ...