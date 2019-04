Neckargemünd. (cm) Wer derzeit nach der Aral-Tankstelle in Neckargemünd fragt, bekommt folgende Gegenfrage: Welche? Denn es gibt nun zwei blaue Tankstellen in der Stadt am Neckar - und diese liegen auch noch nur etwa 100 Meter weit auseinander in der Bahnhofstraße.

Beide Tankstellen gehören der Familie Schreider. An jener am Stadteingang von Schlierbach kommend werden schon länger Aral-Kraftstoffe verkauft. An der näher am Stadtzentrum gelegenen Tankstelle gab’s bis zum Jahreswechsel Esso-Sprit. Sie wurde in den vergangenen Monaten in eine "Aral" umgebaut und kürzlich eröffnet. Dies führte zu der kuriosen Situation, dass beide Aral-Tankstellen gleichzeitig geöffnet waren und der Sprit zu denselben Preisen verkauft wurde. Sollte etwas an der "neuen" Aral-Tankstelle nicht funktionieren, hätte man die Kunden weiter an der "alten" Tankstelle bedienen können, erklärt Inhaber Uwe Schreider, der nur noch eine Tankstelle betreiben wollte.

Seit Anfang der Woche ist die "alte Aral" nun geschlossen. Aber warum hat Schreider nicht einfach diese weiterbetrieben, sondern die "Esso" umgebaut? "Das Gelände und der Verkaufsraum der alten Aral-Tankstelle sind viel kleiner und die Bausubstanz ist marode", erklärt Schreider, der die insgesamt fast 20 Mitarbeiter - darunter viele in Teilzeit - weiterbeschäftigt. Was aus der "alten" Aral-Tankstelle wird, ist noch unklar.