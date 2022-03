Von Lilliane Linier

Neckargemünd-Waldhilsbach. So wie auf dem Foto kannte man ihn – immer mit einem verschmitzten Lächeln und einem Spruch auf den Lippen. Der Waldhilsbacher Gastronom Jürgen Hauck erlag drei Wochen nach einem Fahrradunfall seinen schweren Kopfverletzungen in der Heidelberger Kopfklinik.

Jürgen Hauck wurde am 14. Februar 1944 als Sohn der damaligen Inhaber des Waldhilsbacher Landgasthofs "Zum Rössl", Lisa und August Hauck, geboren. Die Gastronomie wurde ihm damit praktisch in die Wiege gelegt: Seit 1642 wird der Landgasthof in Familienhand geführt und so war es selbstverständlich, dass Jürgen Hauck eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolvierte. Ihm wurde der Betrieb 1978 vom Vater überschrieben und zusammen mit seiner Ehefrau Jutta, mit der er seit 1970 verheiratet war, führte er den Betrieb bis zum Jahr 2018 weiter, wo er ihn dann seinerseits an Sohn Jochen Hauck überschrieb. Sohn Christian schlug einen anderen Weg ein.

Bis zu seinem Fahrradunfall am 9. Februar dieses Jahres im sogenannten "Rewe-Kreisel" in Bammental sah man ihn täglich im Gasthaus, wo er mit Ehefrau Jutta immer noch mitgewirkt und Sohn Jochen mit großer Schaffensfreude unterstützt hat. Der Gastronomie galt eben sein Herzblut.

Seine großen Hobbys waren Tennisspielen und Fahrradfahren. Mit dem Fahrrad war er täglich unterwegs. So auch an jenem Tag im Februar, als die Nachmittagssonne so schräg stand, dass sie einen Autofahrer derart blendete, dass er Jürgen Hauck auf seinem Fahrrad übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Ein jäher, tragischer Einschnitt, unter dem die Familie leidet: Wegen Corona durfte sie Jürgen Hauck zunächst nicht besuchen. Als es endlich erlaubt war, lag der Schwerverletzte bereits im Koma. Er starb am 2. März, genau drei Wochen nach seinem folgenschweren und tragischen Unfall.

Der Pandemie geschuldet wurde Jürgen Hauck im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Waldhilsbacher Friedhof im Familiengrab beigesetzt.