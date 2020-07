Neckargemünd. (cm/lew) Am Neckargemünder Bahnhof ist am Donnerstagnachmittag eine Person zusammengebrochen und in der Folge verstorben. Dies bestätigte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Der tragische Vorfall habe sich in der Unterführung zum Bahngleis 3 ereignet. Keine Angaben machte der Polizeisprecher dazu, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelte.

Wie Ursula Eickhoff, Leiterin und Sprecherin der Deutschen Bahn AG Baden-Württemberg, mitteilte, hatte das Auffinden der "leblosen Person" auch unmittelbare Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Unterführung wurde umgehend gesperrt, weshalb es zwischen 13.40 und 15 Uhr zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke kam. Fahrgästen, die sich über die Echtzeit-App der Deutschen Bahn informierten, wurde Folgendes angezeigt: "Behördliche Maßnahmen im Raum Neckargemünd behindern den Zugverkehr." Bei vielen Fahrgästen sorgte diese Erklärung für Verwirrung.

Tatsächlich bestanden die "behördlichen Maßnahmen" darin, dass neben der Sperrung der Unterführung diese mit dunkler Plastikfolie abgeklebt wurde, sodass Passanten und Passagiere nichts erkennen konnten. Polizisten sperrten an den Auf- und Abgängen den Fußgängerverkehr. Nach rund 90 Minuten wurde die Bahnhof-Sperrung wieder aufgehoben.