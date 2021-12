Neckargemünd. (cm) In der Corona-Pandemie sind generell kreative Ideen gefragt – insbesondere aber bei der Frage, wie mehr Menschen zum Impfung motiviert werden können. Einen besonderen Weg ist die Stadt Neckargemünd nun gegangen, wie Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates berichtete.

Im Rahmen des Abendbummels mit verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte hieß es am vergangenen Freitag "Bummeln und Impfen". Impfwillige konnten sich ohne Anmeldung die Spritze geben lassen. Um 21.30 Uhr seien jedoch noch 80 bereits aufgezogene Biontech-Dosen übrig gewesen, erzählte Volk.

Anders als beim Vakzin von Moderna verfalle der Impfstoff von Biontech, was unbedingt vermieden werden sollte. Was also tun? "Unsere Mitarbeiter sind dann in die Gaststätten und haben Leute auf der Straße angesprochen und eine Booster-Impfung angeboten", so Volk. Auf diesem Weg seien noch 66 Dosen verimpft worden. "Das war eine Glanzleistung und hat gezeigt, wie gut Verwaltung funktionieren kann", so der Bürgermeister.

Weitere Impfaktion am Sonntag

Während die Stadträte tagten, lief im Rathaus gerade eine Impfaktion. "Was die Verwaltung derzeit auf die Beine stellt, ist der Wahnsinn", lobte Volk. "Ich bin stolz auf ein solches Team." Bis Weihnachten plane man 2100 Impfungen im Rathaus. "Wir werden vielen Neckargemündern zur Impfung verhelfen", so Volk. Bei der Organisation verfolge die Stadt eine "spezielle Taktik": Impftermine würden erst drei bis vier Tage im Vorfeld im Internet freigeschaltet. "Wir wollen nämlich nicht, dass bereits gebuchte Termine nicht wahrgenommen werden, weil Leute zwischenzeitlich einen früheren Termin bekommen haben", erklärte der Bürgermeister. "Wir müssen nämlich verlässlich wissen, wie viele Impfungen stattfinden."

Allein am kommenden Sonntagnachmittag seien über 400 Impfungen geplant. Dies geschehe im ehemaligen Bereich von "Ortho Clinical Diagnostics" im Erdgeschoss des Rathauses, wo vormittags auch Schnelltests angeboten werden. "Hervorragende Unterstützung" käme von den Neckargemünder Ärzten Til Uebel, Daniel Nittka und Sönke Müller. Aber auch die Mitarbeiter der Verwaltung würden abends und am Wochenende freiwillig "Dienst an der Allgemeinheit" versehen.

Für die Impfaktion am heutigen Freitag sind alle Termine vergeben. Am Sonntagnachmittag gibt es aber noch Chancen. Die Stadt bietet mit Hausarzt Dr. Sönke Müller zwischen 12 und etwa 19 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an.

Info: Eine Anmeldung im Internet unter www.neckargemuend.de ist erforderlich.