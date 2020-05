Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Neckargemünd. (cm) Die Drucker der Stadt spucken jedes Jahr rund drei Millionen Schwarz-Weiß-Seiten und noch einmal 170.000 farbig bedruckte Papierseiten aus. Diese beeindruckenden Zahlen wurden bekannt, als der Gemeinderat die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung der Druck- und Kopiersysteme beschloss. Konkret geht es um 47 Drucker und Multifunktionsgeräte, die in 22 Gebäuden der Stadt – darunter auch die Schulen – künftig zum Einsatz kommen. Um diese kümmert sich auch künftig zu einem Preis von 238.833 Euro die Firma "MSP Kopiersysteme" in Mühlhausen im Rahmen eines "Voll-Service-Vertrags" für die Dauer von 60 Monaten. Der Gemeinderat beschloss ebenfalls einstimmig die Finanzierung der Maßnahme über Leasing.

Wie die Stadträte erfuhren, handelt es such um eine turnusgemäße Ersatzbeschaffung. Weil das Leasing für die bisherigen Geräte nach fünf Jahren im Juni dieses Jahres endet, fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Wegen der hohen Komplexität wurde diese Ausschreibung zusammen mit der Firma Poscimur als unabhängigem Ausschreibungsdienstleister erstellt und ausgearbeitet. Zwar interessierten sich sechs Firmen dafür, letztlich gab allerdings nur die Firma MSP ein Angebot ab.

Die Anzahl der Geräte wurde von 36 auf 47 erhöht. Ebenso erforderten die steigenden Kopiezahlen der vergangenen Jahre eine notwendige Erhöhung der Kopiervolumen von ursprünglich 2,2 auf die erwähnten drei Millionen Schwarz-Weiß-Seiten und von 80.000 auf 170.000 Farbseiten. Die jährlichen Kosten beliefen sich zuletzt auf 46.557,30 Euro. Trotz der höheren Anzahl an Geräten und Kopien seien die monatlichen Leasingbeträge des Neuvertrages um ein Viertel günstiger. Die Leasingrate erhöhe sich lediglich um 115 Euro je Monat, was drei Prozent mehr entspreche.

"Aufgrund der bisherigen zehnjährigen Zusammenarbeit mit der Firma MSP Kopiersysteme kann eine weitere Zusammenarbeit empfohlen werden", hieß es. "Vor allem im Bereich der Serviceleistungen lagen ausnahmslos sehr gute Reaktionszeiten vor." Die Auszeichnung der Geräte mit dem Gütezeichen "Blauer Engel" und die Möglichkeit zur Verwendung von Recyclingpapier wurde beachtet. Das einzige eingegangene Angebot sei "aufgrund vorab eingeholter Preisauskünfte und Marktrecherche als auskömmlich anzusehen".

"Gott sei Dank kam dieses Angebot", zeigte sich Bürgermeister Frank Volk erleichtert. Nico Zander von Poscimur berichtete von Lieferschwierigkeiten wegen Corona. Mit dem bisherigen Lieferanten gebe es aber eine hohe Zufriedenheit. Petra Groesser (Grüne) wollte wissen, warum elf Geräte mehr benötigt werden. Die Gerätezahl sei über die vergangenen Jahre angewachsen, sagte Zander: "Der Bedarf ist gestiegen." Die Stadt zahle erst pro Kopie, wenn das monatliche Volumen überschritten werde.

"Wenn es unterschritten wird, gibt es eine Rückvergütung." Ilka Schlüchtermann (Grüne) fand es "richtig und gut", dass der "Blaue Engel" und Recyclingpapier berücksichtigt wurden. Negativ seien aber die steigenden Kopierzahlen. Wenn die Schulen die Digitalisierung vorantrieben, würden die Zahlen zurückgehen, meinte Zander. Dort entstehe das größte Druckvolumen. "Vor allem an Grundschulen wird viel gedruckt", so Zander. "Das ist aber kein Neckargemünder Problem."

Nele Welter (Grüne) wollte wissen, an welchen Schulen die Zahlen gestiegen seien. Bürgermeister Volk sagte eine Aufbereitung zu, die den Schulleitungen zur Verfügung gestellt werde. Er meinte, dass die Druckzahlen zugenommen hätten, da viele E-Mails ausgedruckt werden. "Früher hatte ein Rundschreiben zwei Seiten", erinnerte er sich. "Das liegt an der Disziplin der Nutzer." Es müsse ein Bewusstsein in den Schulen bei den Lehrern geschaffen werden, forderte Petra Groesser. Anne von Reumont (CDU) freute sich derweil, dass eine Firma aus der Region den Auftrag erhalte. "Wir sind mit der Firma sehr zufrieden", betonte Volk.